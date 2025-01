Picdump 126 – nirgends gibt es mehr Memes!

Ich weiss nit, ober's gmerkt heit, aber ich hä letscht Mittwoch frii kä, und hä darum nit gross iner Kommentarspaltu chennu wiätu. Ich hä aber gseh, dass wer iner letsch Üsgab ellei öi der alt Rekord va der nöji Ziträchnig gitoppt hätti 😂 Grossartig! So, jez aber wider wiä gwohnt zu de Memes.

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Der PiDi als die einzig wahre Erfüllung des Lebens.

So soll das Werk heissen:

Der Garten PiDi



Die Idee kam von:

Dem Schöpfenden



Und hier ist es:

bild: imgur/watson

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



Es gibt nie genug!

Kellner: *raspelt Käse* Sagen Sie mir, wann ich aufhören soll.

Ich: Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ich Ihnen sage, wann.



Was haben Mario und Zuckerberg gemeinsam?

Wohin starrst du so intensiv, Mario?

System ausgedribbelt.

Wenn du Hausarrest hast und ein Bier willst.

Ah, so entstand das also.

Papas Ravioli? Nee. Grossmutters Gnocchi? Nö. Komm schon, Marshall, denk nach …

Legende!

Vergessen wir nie das Kind, das sich zu Halloween als Furz verkleidet hat. Das beste schlechteste Kostüm aller Zeiten.

So fühlt es sich wirklich an.

Ich in meinen 30ern am Party machen mit Leuten in ihren 20ern.

Wir alle tun es.

Wenn du keinen Parkplatz findest und du die Lautstärke herunterdrehst, um besser zu sehen.

Wir alle, Mönch, wir alle.

Da hat aber jemand die Morgenmeditation verpasst.

Ufff ...

Eine Frau könnte vier gebrochene Knochen und massive innere Verletzungen durch einen epischen Kampf mit feuerspeienden Drachen haben, und die erste Frage in der Arztpraxis lautet: «Wann hatten Sie Ihre letzte Periode?»

Die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben.

Scheiss auf dein Sternzeichen, sag mir, mit welcher «Monopoly»-Figur du spielst.

Erklärt einiges.

Buchstabensuppe für Kinder.

Buchstabensuppe für Ärzte.​

System ausgedribbelt!

Interviewer: Wie ist Ihr Name?

Ich: Angestellt.

Interviewer: Sie sind Angestellt?

Ich: Vielen Dank, Sir!

Es ist wirklich so.

Betrachtet ihr das als ein Date?

Je länger ich das anstarre, desto wilder wird es.



Ein Meme für «Family Guy»- und Jesus-Fans.

Ein Wortspiel.

So simpel, aber so gut.

Es ist ein Wortspiel, ein flaches Wortspiel.

Falls du es kennst – du bist nicht allein.

Wie mein autistisches Ich den Tag im Wartemodus verbringt, weil ich um 14 Uhr einen Termin habe.

Dieses unbändige Gefühl der Macht.

Ich, nachdem ich ein kleines Stück Holz unter einen Tisch gelegt habe, um ihn zu stabilisieren:

Ein wirklich grossartiger Film. Moment.

Und wenn wir gerade bei «The Office» sind:

«Was ist so lustig?»

Ich: Nichts!

Mein Hirn: Pamuel L. Jackson.



Grauenhaft!

Chuckys böser Bruder Zucky.

Es könnte Gründe geben.

«Warum tut mein Magen so weh?»

Mein Frühstück:



Willkommen in der Stadt:

Die erste Schneeflocke: *fällt*

Der Verkehr:



Ich hoffe, niemand von euch kennt das Problem.

Also ganz ehrlich, das würde ich mir ansehen.

Und alle sind zufrieden.

Uber-Fahrer:

Ich:

Uber-Fahrer:

Ich:

Uber-Fahrer: Wir sind da.

Ich: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Wer kennt das Gefühl am Morgen?

Wenn dein Wecker klingelt und du im Bett liegst und dich fragst, ob du wirklich einen Job brauchst …

Platz für viele Missverständnisse.

Funktioniert nur auf Englisch.

Ah, daher hat es seinen Namen.

Ach, Wortspiele ... 🥰

Ja, du wirst alt.

Ich und der neue Mitarbeiter, der 2003 geboren wurde.

🙄🙄🙄

Verpackung: *hat einen Zerbrechlich-Aufkleber*

UPS-Mitarbeiter:

Würde sich ab und zu lohnen.

Ich: *verschiebe den Ofen*

Die Makkaroni-Nudel, die seit zwei Jahren darunter liegt: Guten Tag!

Je länger du es dir ansiehst …

Es ist Zoey DaveChappelle.

Lösche meine verdammte Nummer!



Upps.

«Hast du die ganze Tüte mit den Hash-Brownies gegessen?»

Ich: Nicht schlecht, und dir?



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst: