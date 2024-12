Der «Elf on a Shelf» treibt sein Unwesen – 23 lustig kreative Szenarien

«The Elf on the Shelf» ist aus drei Gründen weltweit bekannt. Erstens: Ursprünglich ist es ein Bilderbuch aus dem Jahr 2005. Darin soll ein Weihnachtself Santa Claus helfen, herauszufinden, ob die Kinder brav waren. Soweit nichts Neues.

So sieht der Elf aus. Hier aber leider nicht auf einem Regal.

Bald wurde das Internet aber auf den kleinen Elfen aufmerksam. Zum einen durch Memes. Wegen des englischen Wortspiels «Elf on a Shelf» entstanden ähnliche Reime, wie zum Beispiel: «Spoc an a Cock on a Rock.»

Dies steigerte die Popularität des kleinen Elfen noch mehr. Und schon bald kamen Leute auf die Idee, mit dem kleinen Elfen lustige und kreative Szenarien darzustellen. Anfangs zur Belustigung von Kleininder, wurde daraus bald ein Trend für alle Altersklassen. Das ganz kann dann so aussehen:

Du siehst, mit ihm ist wirklich nicht zu spassen.

Das musste auch Barbie schmerzlich erfahren.

Du bist die Nächste.

Er will doch eigentlich auch nur Spass haben.

Wir wussten sofort, dass wir ihm nicht trauen können ...

Schaut euch das «Toilettenpapier» an!

Ich will ein Spiel spielen!

Die Kinder werden sicher Freude haben, ihn zu befreien.

Dieser kleine Schlingel …

Wer schläft, verliert.

Elfen sind die besten!

Keine Streiche mehr für ihn.

Dieser Elf hier ist offensichtlich kein Held.

Warum nicht einen Elfen-Puderzucker-Schneeengel?

Denk beim nächsten Drink daran ...

Wenn die anderen Spielzeuge plötzlich auch mitspielen wollen.

Das passiert also, sobald wir unsere Spielsachen alleine lassen.

Etwas gar brutal ...

Der Elf war köstlich. Hatte die Kekse zum Nachtisch. Danke! Weihnachtsmann.

Es stellt sich natürlich immer die Fragen, wann so ein Trend zu weit geht.

Okay, sieht brutaler aus, als es ist.

Manchmal will aber der Elf auch einfach nur Spass haben.

Muss in einem kinderlosen Haushalt entstanden sein.

Sogar fast das gleiche Outfit wie Miley Cyrus.

Damit hat es sich dann wohl «ausge-elft».

Und so, liebe Kinder, werden also Schoggi-Kekse hergestellt.

Okay, das ist dann schon etwas psycho …

Ich bin jetzt deine Familie!

Lass dich nicht vom Elfen erwischen! Und damit, frohe Weihnachten.

