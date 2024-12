Glühwein schlürfen, Lichtlein bewundern und ganz beseelt Weihnachtsgeschenke shoppen. Bild: weihnachtsmaerkte.it

Diese 7 (wirklich guten!) Geschenke findest du auf dem Weihnachtsmarkt

Nachhaltig, selbstgemacht, speziell für den Cousin dritten Grades oder perfekt als Wichtelgeschenk? Die Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist mühsam. Warum nicht ein tolles Erlebnis daraus machen und alle Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt posten? Hier sind 7 gute Tipps.

In Zürich

Für Gemütliche

Was wäre der Winter ohne Kerzen? Die flackernden Flämmli retteten schon so manchen Kältemuffel durch die Wintermonate. Bei Cloudery findest du farbenfrohe Kerzen in allen Formen. Ob für die Tante, von der du nie so recht weisst, was sie in ihrem Leben eigentlich treibt, oder für den Freund, dessen Wohnung notorisch kahl und dunkel ist – Kerzen gehen immer.

Wo : «Heiliger Bimbam!»-Weihnachtsmarkt in Oerlikon

: «Heiliger Bimbam!»-Weihnachtsmarkt in Oerlikon Wann: 28. November bis 22. Dezember

Für Dekofans und Chaotinnen

Du hast diese eine Person im Freundeskreis oder in der Familie, der ein schönes Zuhause eigentlich wichtig ist, bei der das Leben und der Alltag jedoch allzu oft in die Quere kommt? Deren Wohnung also eigentlich immer so aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen als platze sie aus allen Nähten? Dann bräuchte diese Person vielleicht einen schönen Korb, in dem sie zumindest Teile des Chaos verschwinden lassen könnte. Oder die sonst lieblos im Netzli belassenen Orangen schön platzieren. Und damit ganz nebenbei die Handwerkskunst von Frauen in Tansania unterstützen, zum Beispiel bei Womencraft.

Eine Flüchtlingsfrau neben ihren Flechtwerken. womencraft.ch

Wo : «Wienachtsdorf» auf dem Sechseläutenplatz in Zürich

: «Wienachtsdorf» auf dem Sechseläutenplatz in Zürich Wann: 21. November bis 23. Dezember

In Basel

Für naturverbundene Hobbyköche

Die Basler Firma «Olivenholz Basel» produziert Küchenutensilien aus schönstem – du ahnst es bereits – Olivenholz. Von Salatschüsseln über Flaschenkorken bis Fonduegabeln, jedes Stück ist laut Hersteller ein Unikat. Das Material sei besonders robust und antibakteriell. Eignet sich für diesen einen Hobbykoch, der Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität legt (oder zumindest so tut).

Die Produkte von Olivenholz sind schön und praktisch. olivenholzbs.ch

Wo : Auf dem Basler Barfüsserplatz

: Auf dem Basler Barfüsserplatz Wann: 28. November bis 23. Dezember

In Bern

Für Bärner Modis und Giele

Du brauchst noch hurti ein Presäntli für dein Gschpändli oder den Härzchäfer und musst aber langsam jufle, weil du zu lange umeplegeret hast? Bei «bärndütsch» findest du Spiele, Postkarten, Mützen oder Keramik mit Berner Humor. Ideal für Bernerinnen oder solche, die ihre Berner Freunde endlich verstehen wollen.

Handgemachte Keramik in Zusammenarbeit mit dem Berner Label alma barru. almabarru.ch

Wo : Berner Sternenmarkt auf der Kleinen Schanze

: Berner Sternenmarkt auf der Kleinen Schanze Wann: 21. November bis 28. Dezember

Für Schottland-Nostalgikerinnen

Du suchst per Zufall ein Geschenk für einen Schottlandfan? Dann ab zum Stand der Kiltmacherin Sue Buser auf dem Berner Münsterplatz. Sie kauft ihre Stoffe bei Webern in Schottland und näht daraus Kilts, Mäntel, Taschen und sonstige Accessoires.

Der Stand der Kiltmacherin auf dem Münsterplatz. kiltmacherin.ch

Wo : Auf dem Münsterplatz in Bern

: Auf dem Münsterplatz in Bern Wann: 30. November bis 24. Dezember

In Luzern

Für Mittelmeer-Sehnsüchtler

Wer gerne kocht, weiss um die grossen Qualitätsunterschiede bei Olivenöl oder Essig. Am Stand Olé findest du hochwertige mediterrane Lebensmittel und sorgfältig bemalte Keramik von spanischen Manufakturen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ölspender, den man gerne mal auf der Ablage stehen lassen darf, ohne dass die Mitbewohner gleich sauer werden?

Ästhetisch und sauereifrei. ole.ch

Wo : Im Inseli-Park in Luzern

: Im Inseli-Park in Luzern Wann: 16. November bis 23. Dezember

In Chur

Für empfindliche Häutchen

Seife kann man immer schenken. Insbesondere dann, wenn jede aussieht, wie ein kleines Kunstwerk und man sie kaum anfassen möchte. Ihre wohltuenden Düftchen finden aber trotzdem den Weg in die Nase – etwa ätherische Bergamott-, Lavendel-, Zimt- oder Ylang-Ylang-Öle. Das Familienunternehmen Rotau stellt seine Naturkosmetik in Graubünden von Hand her.