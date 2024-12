Keine Lust auf Weihnachten? Dann werden dir diese Comics gefallen!

Auch wenn du Weihnachten nicht magst, drumherum kommst du so oder so nicht. Warum dann also nicht mit Galgenhumor an das «Fest der Liebe» herangehen.

So macht das auch der Isländer Hugleikur Dagsson mit seinen Dark-Humor-Christmas-Cartoons. Wenn dich Weihnachten nervt, wirst du seine Cartoons lieben.

Bringt mit seinen Cartoons schwarzen Humor in die Welt, nicht nur an Weihnachten: Isländer Hugleikur Dagsson.

«Glaubst du immer noch, dass es an Weihnachten um dich geht?»

«Langsam sieht es sehr nach Weihnachten aus.»

«Ich habe wieder einen Haufen von deinen Briefen bekommen, Santa.»

«Die verdammten Kinder sollten lernen, wie man buchstabiert.»



«Immer her mit den iPhones! Das ist das Einzige, was auf den Wunschzetteln steht.»

«Ich vermisse meine Familie.»



Flugschule.

«Du schaffst das!»



«Stille Nacht.»

«Das ist eine Menge Koks, Mann! Was ist deine Absicht?»

«Es ist Weihnachten.»

Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien.



«Ich arbeite nicht für Toys'R'Us! Ich schwöre, ich bin nur ein Wissenschaftler, der den Nordpol erforscht.»

«Natürlich bist du das ...!»

«Frohe Ostern!»

«Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, das von dir gewünschte Superrentier zu erschaffen.»

«Töte mich!»

«Versuch es nochmal!»

«Das ist jetzt mein Schneemann!»

«Hört nicht auf!»

«Ein Pullover. Warum hasst ihr mich?»

«Wir haben kein Toilettenpapier mehr. Bring mir die Liste der Bösen und Netten.»

«Gib mir einen Roboter oder ich erzähle allen, dass du mich angefasst hast.»

Alle Cartoons (nicht nur zum Thema Weihnachten) findest du auf seinem Instagram-Konto.

