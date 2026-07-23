wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Spass
Populärkultur

Umarells – die wunderbare Welt der Opas, die Baustellen begaffen

Umarells - Italian men of retirement age who watch building sites https://www.threads.com/@earthlymission/post/DA-0CIJuoGh?hl=fr
Bild: threads

Und NUN: Die wunderbare Welt der Opas, die Baustellen begaffen

23.07.2026, 04:5123.07.2026, 04:51
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vielleicht sind sie die wahren Helden des modernen Urbanismus. Oder gar die ultimative Machtinstanz im öffentlichen Raum. Sie sind die Umarells.

Umarells in Piazza Maggiore, Bologna. Originated from the Bolognese dialect word umarèl (&quot;little man&quot;), and increasingly used in other parts of Italy since 2010s, the term referring specific ...
Bild: wikicommons

Vielleicht ist euch der Begriff nicht geläufig, doch den Typus kennt ihr bestimmt: Es sind Männer im Rentenalter, die ihre epische Freizeit damit verbringen, Baustellen zu überwachen. Allen voran: Strassenbauarbeiten. Und ungefragten Rat erteilen.

Umarell: Italy’s Civic Heroes or Municipal Meddlers? https://italysegreta.com/umarell-italys-civic-heros-or-municipal-meddlers/
Bild: italy segreta
Umarell: Italy’s Civic Heroes or Municipal Meddlers? https://italysegreta.com/umarell-italys-civic-heros-or-municipal-meddlers/
Bild: italy segreta

Und während dieses Phänomen gewiss weltweit anzutreffen ist, findet es eine beträchtliche kulturelle Dichte in Italien, wo es erstmals 2005 in Bologna vom Autor und Blogger Danilo Masotti identifiziert und benannt wurde.

https://www.dire.it/04-06-2016/57560-gli-umarells-da-bologna-si-sono-spostati-a-firenze/
Bild: agenzia dire
Umarells – Italian hardcore https://www.instagram.com/italyexplores/ Ladbible
Bild: instagram/italyexplores

Die Bezeichnung selbst ist vom Bologneser Dialektwort umarèl abgeleitet, das so viel wie «Männchen» bedeutet. Inzwischen existiert eine anerkannte Ethologie des Umarells:

  • Stehend, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, mit stoischem Blick durch die Maschen des Absperrgitters (oftmals gar nur durch kleine Gucklöcher in der Absperrverkleidung einer Baustelle).
Umarell: Man of retirement age who pass the time watching construction sites— stereotypically with hands clasped behind their back. Turin Italy - March 2021
Bild: Shutterstock
  • Essenziell ist auch das ungefragte Feedback: Ein Umarell schaut nicht nur, er kommentiert. Er gibt Ratschläge. Er weiss genau, dass der Zement da drüben viel zu flüssig angerührt wurde, und weiss auch, wie er es besser lösen könnte.
Umarells: Männer am Strassenrand von Valladolid, April 2022 https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:Miraobras_Valladolid_01.jpg
Bild: wikicommons
Venice (VE) - Italy - 10-31-2022: Umarell Venziano, typical figure of the pensioner in charge of supervising city construction sites
Bild: Shutterstock

Nicht genug damit, dass Umarells als soziale Sonderheit identifiziert, thematisiert und Gegenstand eines wohlwollenden nationalen Spotts wurden, nein, sie wurden quasi institutionalisiert: In der Küstenstadt Riccione bei Rimini werden seit 2015 Umarells offiziell dafür bezahlt, Baustellen zu bewachen. Ihre Aufgabe: Lastwagen zählen, Lieferungen checken und Diebstähle verhindern.

Umarells – Italian hardcore https://www.instagram.com/italyexplores/ Ladbible
Bild: instagram/italyexplores

In Bologna derweil, der spirituellen Heimat der Umarells, beschloss 2016 der Stadtrat, diese Personengruppe, «die dermassen in der DNA der Stadt verankert» sei, in ihrer sozialen Rolle als inoffizielle städtische Aufseher zu würdigen, was unter anderem zur Entwicklung einer Mobile-App führte, mit der man die aktuellen Baustellen geolokalisieren und sich darüber austauschen konnte.

Dort gibt es inzwischen Bauabschrankungen mit Gucklöchern … und – genau hinschauen! – …

Umarells – Baustellenabgrenzung eines grossen Bauunter­nehmens mit Umarell-Beobachtungslöchern für Erwachsene, Kinder und Hunde in Bologna, 2022. https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:U ...
Bild: wikicommons

… für Umarells reservierte Stehplätze.

Umarells – Baustellenabgrenzung eines grossen Bauunter­nehmens mit Umarell-Beobachtungslöchern für Erwachsene, Kinder und Hunde in Bologna, 2022. https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:U ...
Bild: wikicommons

Auch gab es in Bologna eine eigene Umarèl Card als Fundraising-Aktion, ...

Umarèl Card - Bologna https://www.fanpage.it/attualita/a-bologna-arriva-la-umarel-card-cosi-gli-anziani-potranno-seguire-i-lavori-in-cantiere/
Bild: fanpage.it

... und es wurde eine offizielle piazzetta degli Umarells eingeweiht.

Piazzetta degli Umarells a Bologna https://it.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/File:Piazzetta_degli_Umarells_from_west.jpg
Bild: wikicommons

2021 wurde umarell linguistisch zertifiziert und vom offiziellen italienischen Wörterbuch «Zingarelli» aufgenommen, was einen Bericht der «Times» zur Folge hatte und damit die Verbreitung des Begriffs ausserhalb des italienischen Sprachraums. 2022 thematisierte die britische Lexikografin und Etymologin Susie Dent den Begriff umarell in ihrem Buch «Words from the Heart – An Emotional Dictionary» auf. Derweil, in Schweden, hat das «Svenska Akademiens ordbok» den Neologismus aufgenommen ...

Karlskogar, Sweden Umarell bankär https://www.facebook.com/photo/?fbid=25772828688984273&amp;set=pcb.3530372470437761
Bild: facebook

... und die Stadt Karlskoga hat offiziell umarell-bänkar (Umarell-Bänke) eingeweiht, von denen aus die Einwohner den Bau eines örtlichen Badehauses verfolgen können.

Ach ja: Es gibt mittlerweile sogar ein Brettspiel (La Giornata dell’Umarell) ...

La Giornata dell&#039;Umarell – Brettspiel https://www.lostregatto.ch/product-page/la-giornata-dell-umarell
Bild: lo stregatto

... und – jetzt kommt's! – 3D-gedruckte Umarells für den Schreibtisch!

Umarell is a digital elder who observes digital building sites, your computers. It is produced with 3D printing technologies with bioplastic materials. Each Umarell is about 14 cm tall and increases y ...
Bild: superstuff.it

«Jeder Umarell ist etwa 14 cm gross und steigert deine Produktivität», so die Produktbeschreibung des Herstellers.

Ein kleiner Plastik-Rentner, der dir beim Arbeiten zusieht.

Und dich dabei beurteilt.

BOLOGNA, ITALY - CIRCA SEPTEMBER 2022: Umarell man of retirement age watching roadworks construction site with hands clasped behind his back and offering unwanted advice to the workers
Bild: imago

Und hier:

Und hier: Rentner zeigen auf Dinge ☝🏻☝🏻
#ItaliansDoItBetter
Die 10 eisernen Gebote des italienischen Essens
134
Die 10 eisernen Gebote des italienischen Essens
von Oliver Baroni
Manchmal muss es einfach Pasta sein. Und im Sommer sind's diese 5 Rezepte hier
99
Manchmal muss es einfach Pasta sein. Und im Sommer sind's diese 5 Rezepte hier
von Oliver Baroni
So ist es, bei über 30 Grad Hitze einen Anzug zu tragen
207
So ist es, bei über 30 Grad Hitze einen Anzug zu tragen
von Oliver Baroni
Britische Version von Cacio e Pepe sorgt für diplomatischen Eklat
103
Britische Version von Cacio e Pepe sorgt für diplomatischen Eklat
von Oliver Baroni
Cellentani? Mafaldine? Seltsame Pastaformen und deren Entstehungsgeschichten
78
Cellentani? Mafaldine? Seltsame Pastaformen und deren Entstehungsgeschichten
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
224
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Alles stehen und liegen lassen – wir haben eine neue Lieblingspasta
70
Alles stehen und liegen lassen – wir haben eine neue Lieblingspasta
von Oliver Baroni
Dieses uralte Pasta-Rezept hat nur 4 Zutaten und ist der HAMMER
109
Dieses uralte Pasta-Rezept hat nur 4 Zutaten und ist der HAMMER
von Oliver Baroni
Klischeehafte Berichte, sexistische Idioten und kistenweise Bier – watsons erster Autotest
24
Klischeehafte Berichte, sexistische Idioten und kistenweise Bier – watsons erster Autotest
von Oliver Baroni
Wie italienisch ist dein Food-Verhalten? Das Quiz zum Ferragosto!
106
Wie italienisch ist dein Food-Verhalten? Das Quiz zum Ferragosto!
von Oliver Baroni
Ich habe dieses Original-3-Zutaten-Pastarezept gekocht und bin hin und weg
75
Ich habe dieses Original-3-Zutaten-Pastarezept gekocht und bin hin und weg
von Oliver Baroni
«Wir sind perplex!» – so reagieren italienische Profi-Köche auf Paris Hiltons Lasagne
39
«Wir sind perplex!» – so reagieren italienische Profi-Köche auf Paris Hiltons Lasagne
von Oliver Baroni
Zum 110-Jährigen von Alfa Romeo gibt's hier tonnenweise Bilder schöner Italiener
40
Zum 110-Jährigen von Alfa Romeo gibt's hier tonnenweise Bilder schöner Italiener
von Oliver Baroni
Alles stehen und liegen lassen – Alfas legendäre BAT-Autos werden verkauft!
35
Alles stehen und liegen lassen – Alfas legendäre BAT-Autos werden verkauft!
von Oliver Baroni
Ihr alle müsst sofort Pasta alla Norma kochen. Weil geil. 🍆🍆🍆
49
Ihr alle müsst sofort Pasta alla Norma kochen. Weil geil. 🍆🍆🍆
von Oliver Baroni
100 Jahre Negroni – wie geht's, wie steht's?
100 Jahre Negroni – wie geht's, wie steht's?
von Oliver Baroni
Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht
59
Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht
von Oliver Baroni
Zum Tod von Antonio Carluccio – meine 9 Lieblingsrezepte des Commendatore
8
Zum Tod von Antonio Carluccio – meine 9 Lieblingsrezepte des Commendatore
von Oliver Baroni
Viva la nonna! – weshalb ich mega Fan vom neuen Jamie-Oliver-Buch bin (dazu 5 Rezepte)
52
Viva la nonna! – weshalb ich mega Fan vom neuen Jamie-Oliver-Buch bin (dazu 5 Rezepte)
von Oliver Baroni
Das sind sie: Baronis Basic-Tipps für einen besseren Pasta-Alltag
35
Das sind sie: Baronis Basic-Tipps für einen besseren Pasta-Alltag
von Oliver Baroni
10, nein 20, nein ... 27 ligurische Leckereien, die einmal mehr beweisen: #italiansdoitbetter
11
10, nein 20, nein ... 27 ligurische Leckereien, die einmal mehr beweisen: #italiansdoitbetter
von Oliver Baroni
Buon compleanno, Fiat 500! Die schönsten Bilder der Auto-Ikone zum 60.
4
Buon compleanno, Fiat 500! Die schönsten Bilder der Auto-Ikone zum 60.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Italien: Entspannte Bilder von unseren südlichen Nachbarn
1 / 24
Italien: Entspannte Bilder von unseren südlichen Nachbarn
Na ja, Alternativen gäbe es ja nicht gerade en masse.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungewohnte Party in Italien: Zwillinge feiern beide ihren 100. Geburtstag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Crazy, wie viele Stars Rollen in «Miami Vice» hatten!
Altstars, Kultschauspieler, Musiker, Models – und damals noch unbekannte Jungspunde, die später zu Weltstars wurden: Die Kultserie der 80er hatte sie alle.
Gibt es irgendetwas, das mehr «ACHTZIGERJAHRE» schreit als «Miami Vice»?
Zur Story