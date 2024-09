Diese 19 Sex-Stockfotos sind pures Comedy-Gold

Stockfotos sind auf Redaktionen nicht wegzudenken. Auch bei watson verwenden wir die Bilder, um unsere Artikel beispielsweise mit einem Symbolbild zu illustrieren.

Was man als Autor manchmal in den Untiefen der Bilddatenbanken findet, ist ... EINFACH DAS LUSTIGSTE EVER!

Für einen kürzlich erschienenen Artikel waren wir auf der Suche nach Stockfotos von einem Paar beim Liebesspiel. Was wir da zu Gesicht bekamen, wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten.

Hier kommen ein paar grossartige – und teils verstörende – Fotos von unserer Bildagentur zum Thema Sex.

Oh Schreck, ein Ehebruch! Das schauen wir uns einmal von Nahem an.

Bild: Shutterstock

Dieses Model kennen wir bereits von anderen legendären Stockfotos. Einmal mehr wird sie von ihrem Typen hintergangen.

Entschuldigen Sie, Sie koitieren da gerade mit meinem Mann.

Bild: Shutterstock

Och ne, Schatz. Nicht jetzt.

Bild: Shutterstock

Ein anderes beliebtes Sujet sind Erstaunen und Freude über das vorhandene männliche Geschlechts-Organ.

Bild: Shutterstock

Hurra!

Bild: Shutterstock

Mehr Belustigung Freude.

Bild: Shutterstock

Wie süss der Kleine schläft ...

Bild: Shutterstock

Na, Mädels, hab ich euch zu viel versprochen?

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Symbolbild Büro-Sex.

Bild: Shutterstock

Büro-Sex oder Geräteturnen?

Wenn du eigentlich Sex haben wolltest, aber den Fail-Dienstag noch nicht zu Ende geschaut hast.

Bild: Shutterstock

Auch er hätte lieber in Ruhe sein Buch gelesen.

Bild: Shutterstock

Neulich nach dem One-Night-Stand ...

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Mist. Geweckt.

Ha, wussten wir es doch! Er war von Anfang an nur heiss auf das Textil!

Bild: Shutterstock

Wenn du dich einmal wie das fünfte Rad am Wagen fühlen solltest: Denk an dieses Stockfoto.

Bild: Shutterstock

Daumen hoch für Safer Sex!

Bild: Shutterstock

Daumen hoch für Gleich-geht's-zur-Sache!

Bild: Shutterstock

Daumen hoch für Frau im BH und Existenz von Penis in Unterhose!

Bild: Shutterstock

Daumen hoch für Jungen-Typen-abgeschleppt.

Bild: Shutterstock

Wenn du nach dem Akt nicht GENAU SO aussiehst, hast du vermutlich sicher kein erfülltes Sex-Leben.

Bild: Shutterstock

