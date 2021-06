Spass

Sport

Sunrise UPC neuer Hauptsponsor bei Swiss Ski: Ideen für einen Skidress



Bild: keystone

Neuer Ski-Hauptsponsor = neues Dress: Wir hätten da ein paar (total ernst gemeinte) Ideen

Sponsor hin oder her – was uns wirklich interessiert sind die Anzüge, die Beat Feuz, Lara Gut und Co. während dem Rennen tragen werden. Wir präsentieren euch unsere Ideen und sind gespannt auf eure!

Ab der Saison 2022/23 wird Sunrise UPC die Swisscom als langjährigen «Main Partner» ablösen, das gab Swiss-Ski heute bekannt.

Für uns heisst das: Neue Ski-Dress! Hier unsere Vorschläge:

Modell «UPC Gradient»

Bild: watson/keystone

Marco Odermatt präsentiert hier das Modell «UPC Gradient» mit einem Farbverlauf analog zur UPC-Artischocke. So würde unsere Schweizer Skidelegation definitiv nicht nur mit positiven Resultaten auf sich aufmerksam machen.

Modell «UPC Aerodynamic»

Bild: watson/keystone

Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern trägt das Modell «UPC Aerodynamic». Mit einem windschnittigen Helm kann er die für den Sieg benötigten Hundertstelsekunden rausholen.

Modell «Classic Sunrise»

Bild: watson/keystone

Sonnenschein Corinne Suter jubelt im Modell «Classic Sunrise»: Ein Designerstück inspiriert von einem kitschigen Smartphone-Foto aus den Ibiza-Ferien 2019.

Modell «Tequila Sunrise»

Bild: watson/keystone

Multitalent Michelle Gisin präsentiert das Modell «Tequila Sunrise». Tequila, Triple Sec, Orangensaft, Limettensaft, Grenadine und als Highlight obendrauf ein «Chriesi»: Tequila Sunrise ist ein «Everybody's Darling» am Pistenrand – und vielleicht auch bald auf der Rennpiste.

Modell «Jann Billeter»

Bild: watson/keystone

Den Nerv der Zeit trifft wohl keiner besser als Daniel Yule im Modell «Jann Billeter». UPC wird den Moderator, der zu «MySports» wechselt in Zukunft häufiger zeigen – warum nicht gleich auch auf dem Skidress!?

Die Abstimmung

Und wie immer, wenn es um Anzüge von Schweizer Skifahrern geht, kommt auch die Hoffnung auf die guten alten Käse-Anzügen zurück.

Bild: KEYSTONE

Jetzt bist du gefragt: Welcher Designentwurf gefällt dir am besten? Oder hast du sogar noch andere Ideen? Ab damit in die Kommentare!

Hier kannst du voten: Welchen Skidress würdest du dir wünschen? Modell «UPC Gradient» Modell «UPC Aerodynamic» Modell «Classic Sunrise» Modell «Tequila Sunrise» Modell «Jann Billeter» Das ist die Chance: Bringt den Käsedress zurück!

