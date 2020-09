Spass

Tennis

23 Bilder und Gifs, die uns daran erinnern, wie lustig Tennis doch ist



23 Bilder, die uns daran erinnern, wie lustig Tennis doch sein kann

Was haben wir in den letzten Tagen, Wochen, ja sogar Monaten nicht alles über Tennis gelesen. Während einige Spieler den Sport durch, sagen wir mal, «ungeschicktes» Verhalten in die Negativpresse rissen, hat auch Corona seinen Teil dazu beigetragen. Finden Turniere statt? Wer reist an das Turnier und wer nicht? Alles ist etwas negativ belastet.

Und da Erfolge von Bencic, Federer und Co. ausbleiben, braucht es anderweitig positive News. Diese gibt es heute in Form von unterhaltsamen Bildern aus der Tenniswelt. Sehen wir Tennis wieder so, wie es der Sport verdient hat. 🎾

Er ist eins mit dem Schläger.

Sein Gesicht spricht Bände ...

Ob das zu 100 % so gewollt war, weiss wohl nur er selber.

Warum auch laufen, wenn es so einfach geht.

Die Bayern sind schon an ihm dran.

Ein Käfer hat sich auf den Platz verirrt. Das Ballmädchen nimmt sich diesem auf heroische Art an.

Okay, wir streichen das Wort «heroisch». 🤣

Ihre Reaktion auf die Ausstrahlung der Aktion im Stadion:

Da hat dieses Ballmädchen einen ganz anderen Umgang mit Insekten.

Wenn der Balljunge den Profis die Show stiehlt.

Hater werden sagen, es sei ein Fake. 😁

Wie sich Federer und Nadal über Djokovic lustig machen Video: watson/leb

Achtung, der kommt flach: Wenn bei deinem Tennispokal der Schläger abbricht und er neu zum Penispokal wird. 😐

Manchmal ist der Gegner einfach eine Nummer zu gross.

Legende!

Der Moment, in dem dir gegen Federer ein Lob Shot gelingt. 😅

Er kam nochmals mit dem Schrecken davon.

Egal wie sehr du Tennis liebst, er liebt Tennis mehr.

Federer beherrscht sein Arbeitsgerät einwandfrei.

... wie er schon mehrfach bewiesen hat.

Die Spieler*innen dürfen den Ball nie aus den Augen lassen. Nie!

Ja, kann man mal so machen.

Wusstet ihr, dass auch Drake ein begnadeter Tennisspieler ist?

Er kann auch ganz anders, der Nole. 🤗

Der «Once in a Lifetime»-Schlag.

Herzergreifend: Der Sohn rennt auf den Platz, um seinen Vater zu umarmen, der gerade das Match verloren hat ... 😍

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die verrücktesten Kyrgios-Entgleisungen Junge will wissen, von wo Roger den Spitznamen «The GOAT» hat Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter