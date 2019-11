Spass

«Late Night Berlin»: Klaas lässt Touristen in Berlin Drogen verkaufen



Und er hilft wieder: In der Prosieben-Sendung «Late Night Berlin» kümmerte sich der Comedian Klaas Heufer-Umlauf um jene in Not. Jene in Unterhaltungsnot. Auf seiner «Secret Hype Tour» führte Klaas Berliner Touristen durch die Hauptstadt – und zeigte ihnen jedoch nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten.



Statt Brandenburger Tor und Alexanderplatz zeigte Klaas den Gästen aus aller Welt die «wahren» Hotspots Berlins.

Zunächst lud Klaas die Touristen zu einer richtigen Berliner Wohnungsbesichtigung ein – «because the housing market in Berlin is just crazy». Stimmt: Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich der Quadratmeterpreis in der grössten Stadt Deutschlands fast verdoppelt. Heute sind es fast zehn Euro pro Quadratmeter.



Klaas schickte die Touristen offenbar auf eine echte Wohnungsbesichtigung: Mit Mini-Kameras ausgestattet bevölkerten die Klaas-Touristen dann eine leerstehende Berliner Altbauwohnung.



Von Klaas gelernt hatten die Touristen zuvor, dass sie dem Makler unbedingt ein Kompliment machen sollten. Eine kichernde Asiatin beglückwünschte den verwirrten Makler dann mit den «Sie haben sehr schöne Schuhe» – ein Besucher aus Polen erklärte dem Makler: «Sie sind sehr gut.»



Später liess Klaas seine Touristen, die zunehmend konfus dreinblickten, Kokain vor den Berliner Clubs verkaufen. Na ja, kein echtes Kokain – sondern Zucker und Mehl.



Hier kannst du dir ganze «Secret Hype Tour» anschauen:

Ihr Glück: Keiner wollte kaufen. Die Aufregung war trotzdem gross – und die stieg dann noch beim nächsten Berliner Lebensgefühl: dem Schwarzfahren. Der Comedian führte seine kichernden Touristen in in die S-Bahn – und verkündete: «Niemand weiss, dass ihr schwarz fahrt, fallt bloss nicht auf!»



Später liess sich Klaas zu einem fast, und wirklich nur fast, weisen Satz hinreissen: «Spürt ihr die Angst? Das ist Berlin.»



Ein unvergessliches Erlebnis – ob sie diese ganz spezielle Touristen-Fahrt durch Berlin einem Freund empfehlen würden, wollten einige Reisenden jedoch nicht verraten.



