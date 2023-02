Die besten Memes und Karikaturen, die Putins ungemütliche Situation auf den Punkt bringen

Die nur schwer verdaulichen Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Was Selenskyj möchte

Wie die Europäer (vorerst) reagieren

Bei seinen Treffen mit EU-Politikern bekam Wolodymyr Selenskyj vorerst vor allem unterstützende Worte, aber keine Zusagen für Kampfjets.



Der französische Präsident Emmanuel Macron schliesst Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine zwar nicht kategorisch aus. Diese würden aber «auf keinen Fall in den kommenden Wochen» erfolgen. Grund sei unter anderem die notwendige Ausbildung, sagte er am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel, an dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilgenommen hatte. Macron sagte zudem, dass Kampfjets nicht das seien, was die Ukraine gerade dringend benötige. Wichtiger sei etwa zusätzliche Artillerie.



Premierminister Rishi Sunak sagte am Mittwoch, man wolle prüfen, ob allenfalls Kampfflugzeuge für die Ukraine verfügbar seien. Diese Jets würden allerdings, wenn überhaupt, nur «langfristig» geliefert. Am Donnerstag ruderte Verteidigungsminister Ben Wallace wieder zurück und sagte, man habe nur die Ausbildung ukrainischer Piloten zugesagt.

Die Slowakei will der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge liefern.

Wenn Selenskyj auf Viktor Orban trifft

Derweil im Osten

Warum die osteuropäischen Staaten auf weitere militärische Hilfe für die Ukraine drängen

Putins Armee in einem Cartoon zusammengefasst

Knapp ein Jahr Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Punkt gebracht

Elon Musks Tech-Konzern SpaceX schränkt sein Satelliten-Internet Starlink für ukrainische Drohnen ein.

Unterdessen in den USA

Wer wirklich am meisten Panzer an die Ukraine «gespendet» hat

Die Kreml-Propaganda in den letzten zwölf Monaten

Das Internationale Olympische Komitee will den Bann russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten beenden

