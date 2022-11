24 Karikaturen, die Donald Trumps Midterms-Pleite auf den Punkt bringen

24 Karikaturen, die Trumps Midterm-Pleite genüsslich zelebrieren

Die Demokraten halten ihre Mehrheit im US-Senat. Trump will erneut kandidieren, aber die Republikaner haben mit Ron DeSantis einen neuen Hoffnungsträger.

Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben bei Kongresswahlen überraschend ihre Mehrheit im Senat verteidigt. Insbesondere die von Donald Trump unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner scheiterten reihenweise. Wer künftig im Repräsentantenhaus das Sagen haben wird, ist noch offen.



Die Midterms im Spiegel der Karikaturisten.



Viele Republikaner äusserten sich frustriert über den Wahlausgang im Senat und forderten einen generellen Kurswechsel ihrer Partei. Einige wiesen offen Trump die Schuld zu, der einige radikale Kandidaten unterstützt hatte, die sich nicht durchsetzten.

Der scheidende republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, sagte am Sonntag dem Sender CNN: «Trump hat uns die letzten drei Wahlen gekostet, und ich will nicht, dass das ein viertes Mal passiert.»

Vor der Wahl war eine «rote Erfolgswelle» für die Republikaner vorausgesagt worden, und ein Debakel für die Demokraten. Doch beides blieb aus.

Als neuer Hoffnungsträger gilt vielen Republikanern Ron DeSantis, der bei den Midterms klar als Gouverneur von Florida wiedergewählt wurde.

Anders als viele von Trump unterstützte Kandidaten feierte Floridas Gouverneur DeSantis einen überwältigenden Wahlsieg. Er könnte nun der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Florida, sagte Trumps grosser Rivale sinngemäss, sei der Todfeind von Menschen, die sich als «woke» bezeichneten.

Trump, von dem am kommenden Dienstagabend (Ortszeit) die Ankündigung einer Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2024 erwartet wird, griff DeSantis in Beiträgen auf der von ihm gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social scharf an.

