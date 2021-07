Das sind eure umstrittensten grossen Fragen des Lebens 🤓

Spass

Täglich konfrontieren wir unsere User auf der Front mit Fragen – und Tausende geben Antwort auf die wichtigen, kritischen oder einfach lustigen Erkundigungen. Das habt ihr uns geantwortet.

Wenn du uns regelmässig mit einem Smartphone besuchst, kommt dir dieses Tool bestimmt bekannt vor. Es trägt den knackigen Titel «So oder so?» und beantwortet die grossen Fragen des Lebens, wie zum Beispiel: Was ist besser, Versteckis oder Fangis? (Ihr habt übrigens ziemlich deutlich Versteckis gewählt.)

Nachdem sich das Tool in den letzten Monaten bewährt hat und tausende watson-User täglich abstimmen, wollen wir euch die interessantesten Fragen nicht vorenthalten.

Meistumstrittene Fragen

Zwei klare Lager gibt es in der Nutella-Diskussion: Ziemlich genau die Hälfte von euch streicht zuerst wie es sich gehört Butter aufs Brot, bevor die Nutella-Schicht aufgetragen wird.

Auch bei der Frage, ob man das Geschlecht des erwarteten Babys vor der Geburt wissen soll, scheiden sich die Geister.

Und obwohl nur rund 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung Linkshänder sind: Bei der Frage, welche Socke man zuerst anzieht, scheint die Bevölkerung sehr ausgeglichen zu sein.

Bild: shutterstock

Eindeutigste Fragen

Kommen wir nun zu den «klaren Fällen». Ich bin froh, dass die Frage nach der Ausrichtung einer WC-Rolle nun endgültig geklärt ist: 97 Prozent rollen das WC-Papier von vorne her ab. Und das, obwohl der entsprechende Wikipedia-Artikel – ja, den gibt es – davon spricht, dass «die Wahl der Abrollrichtung von der individuellen Präferenz der Person abhängt, die eine neue Papierrolle nach Verbrauch der alten Rolle auf den Abrollbügel steckt.» 🧐

Sorry auch an alle Personen mit Jahrgang 1981 (oder zumindest an diese eine Person mit Jahrgang 1981, die diese Frage vorgeschlagen hat): Ihr scheint doch nicht die Mehrheit der Userschaft überzeugt zu haben...

Meistbeantwortete Fragen

Die Fragen sind während 24 Stunden auf der Front – seit wenigen Wochen kann man allerdings auch die Fragen der letzten Woche noch nachträglich beantworten. Um eine faire Auswertung zu erhalten, ziehen wir also nur die älteren Fragen in Betracht, die exakt 24 Stunden zur Auswahl standen.

Der Gewinner kommt aus der Kategorie Biologie (oder Geografie?): Wo leben Pinguine gleich nochmals? Über 25'000 Personen haben sich an der Umfrage beteiligt, 13 Prozent sind leider gescheitert.

Bild: Imgur

Knapp in die Top-10 schaffte es auch der Klassiker «Migros oder Coop», wobei sich die Migros-Kinder durchsetzen konnten.

Du hast auch eine brennende Frage? Sende sie uns!

