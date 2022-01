Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

World of watson

Bist du im Homeoffice oder bei der Arbeit? Egal, diese Serie ist für dich!

Falls du derzeit einer von denen bist, die quasi alleine bei der Arbeit sitzen, weil die meisten Kollegen von zuhause aus arbeiten, trifft die folgende Serie speziell auf dich zu.

Und wenn du im Homeoffice oder in Quarantäne sitzt, weisst du nun endlich, was deine Gspähnli so in der Firma wirklich treiben ...

Du bist im Homeofice? Dann ist das deine Sitcom:

Video: watson/Lino Haltinner

