15 Memes und Cartoons, die unsere Gesellschaft auf den Punkt bringen

Sagt ein Bild mehr als tausend Worte? Diese Memes und Karikaturen treffen auf jeden Fall ins Schwarze.
09.08.2025, 06:0709.08.2025, 06:07
Warum scheinbar nie der richtige Zeitpunkt für eine Lohnerhöhung ist

Bild
bild: @RenRengel

Wie es mit dem Boykott von US-Produkten läuft

Bild
bild: twitter

Neulich im Meeting der Geschäftsleitung

Bild
bild: quelle unbekannt

«Ich verstehe nicht, warum wir nach so vielen Budget-Kürzungen nicht schneller vorankommen.»

Warum Verschwörungserzählungen beliebt und gefährlich sind

Bild
bild: Wiley Miller

Antworten

Links: Einfach, aber falsch.

Rechts: Komplex, aber richtig.

Was die meisten Menschen wollen

Bild
bild: @SteveStuWill

Definiere unersättlich

Bild
bild: Eneko

Was Menschen überfordert

Bild
bild: Irina Blok

Wie die Trickle-down-Ökonomie wirklich funktioniert

Bild
bild: @JohnEdwards33

Die Trickle-down-Theorie beschreibt die Vorstellung, dass der Wohlstand der Reichsten nach und nach in die ärmeren Schichten der Gesellschaft durchrieselt und so zu Wirtschaftswachstum führen würde, von dem dann alle profitieren (Trickle-down-Effekt).

Wie der Trickle-down-Effekt wirklich, wirklich funktioniert

Wie du dir das Trolley-Problem vorstellst und wie es tatsächlich gelöst wird

Bild
bild: @KeremSchamberg

Das Trolley-Problem ist ein bekanntes Gedankenexperiment aus der Ethik. Es wurde entwickelt, um darüber nachzudenken, wie wir in Dilemma-Situationen entscheiden würden bzw. um unsere moralischen Intuitionen zu testen.

Soziale Medien in einem Bild erklärt

Bild
bild: @actualiteitjunk

Frauen in MINT-Berufen verstehen es

Bild
bild: Will McPhail

«Beschreiben Sie, was Sie unserem Unternehmen bieten können.»

Wie Politik funktioniert

Bild
bild: DengCoy Miel

Menschen, wenn sie glauben, nicht von einem gesellschaftlichen Problem betroffen zu sein

Zum Glück ist das Loch nicht auf unserer Seite.

Und zum Schluss: Nur noch eine Spur mehr …

Bild

(oli)

