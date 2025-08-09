15 Memes und Cartoons, die unsere Gesellschaft auf den Punkt bringen

Sagt ein Bild mehr als tausend Worte? Diese Memes und Karikaturen treffen auf jeden Fall ins Schwarze.
Warum scheinbar nie der richtige Zeitpunkt für eine Lohnerhöhung ist
Wie es mit dem Boykott von US-Produkten läuft
Neulich im Meeting der Geschäftsleitung
bild: quelle unbekannt
«Ich verstehe nicht, warum wir nach so vielen Budget-Kürzungen nicht schneller vorankommen.»
Warum Verschwörungserzählungen beliebt und gefährlich sind
Links: Einfach, aber falsch.
Rechts: Komplex, aber richtig.
Was die meisten Menschen wollen
Definiere unersättlich
Was Menschen überfordert
Wie die Trickle-down-Ökonomie wirklich funktioniert
Die Trickle-down-Theorie beschreibt die Vorstellung, dass der Wohlstand der Reichsten nach und nach in die ärmeren Schichten der Gesellschaft durchrieselt und so zu Wirtschaftswachstum führen würde, von dem dann alle profitieren (Trickle-down-Effekt).
Wie der Trickle-down-Effekt wirklich, wirklich funktioniert
Wie du dir das Trolley-Problem vorstellst und wie es tatsächlich gelöst wird
Das Trolley-Problem ist ein bekanntes Gedankenexperiment aus der Ethik. Es wurde entwickelt, um darüber nachzudenken, wie wir in Dilemma-Situationen entscheiden würden bzw. um unsere moralischen Intuitionen zu testen.
Soziale Medien in einem Bild erklärt
Frauen in MINT-Berufen verstehen es
«Beschreiben Sie, was Sie unserem Unternehmen bieten können.»
Wie Politik funktioniert
Menschen, wenn sie glauben, nicht von einem gesellschaftlichen Problem betroffen zu sein
Zum Glück ist das Loch nicht auf unserer Seite.
Und zum Schluss: Nur noch eine Spur mehr …
