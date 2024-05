Einfach die besten Tweets der Woche

So kann man sich irren: Die legendärsten Fehlprognosen der Geschichte

«Endlich habe ich einen in freier Wildbahn gesehen. Ein wunderschönes Fahrzeug, die Fotos werden ihm nicht gerecht.»

Das Problem: Googles KI kann seriöse Informationen teils nicht von Scherzen oder Satire unterscheiden. Sie bezieht daher auch Jux-Antworten von Satire-Webseiten in ihre KI-generierten Antworten mit ein . Die KI-basierte Google-Suche ist seit Kurzem in den USA verfügbar und soll demnächst auch bei uns lanciert werden.

Die Schweiz hat es geschafft! Das grösste Improvisationstheater im deutschen Sprachraum, anundpfirsich aus Zürich, hat an der Impro-EM den Titel geholt. Ist das vielleicht sogar ein gutes Omen für unsere Fussball-Nati?

Das Trio von anundpfirsich – Romeo Meyer, Simone Schwegler und Björn Bongaards – konnte am vergangenen Sonntag ihren Jubel kaum zurückhalten. In einem spektakulären Finale im WERK7 Theater in München gewann das Impro-Trio mit 4:2 gegen Rumänien. Simone freut sich riesig: «Wir haben gross geträumt, und der Traum ist wahr geworden.»