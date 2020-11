Büchel erfüllt WM- und Olympialimite +++ Contador wird den Giro gewinnen +++ Ferdinand sagt Goodbye

Tom Lüthi hält am ersten Moto2-Trainingstag zum GP von Italien in Mugello gut mit der Spitze mit. Der Berner klassiert sich als Vierter. Zweitbester Schweizer ist Dominique Aegerter (17.).



Lüthi zeigte knapp zwei Wochen nach seinem ersten Saisonsieg in Le Mans, dass mit ihm auch auf dem Circuit in Mugello zu rechnen sein wird. Der WM-Zweite verlor auf die Bestzeit des Moto2-Weltmeisters Tito Rabat 0,354 Sekunden. Von den weiteren vier Schweizern in der mittleren WM-Kategorie durfte am Ende des Tages keiner zufrieden sein. Dominique Aegerter (17.) und Randy Krummenacher (18.) büssten fast eineinhalb Sekunden, Robin Mulhauser (27.) und Jesko Raffin (30.) gar deutlich mehr als drei Sekunden auf die Spitze ein. (si)