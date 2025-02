Lukas Britschgi ist Europameister. Bild: keystone

Dank einer sensationellen Kür: Lukas Britschgi ist Europameister im Eiskunstlaufen

Lukas Britschgi gewinnt an der Eiskunstlauf-EM in Tallinn sensationell die Goldmedaille. Dies, obwohl der 26-jährige Schaffhauser nach dem Kurzprogramm lediglich den 8. Rang belegt hat.

Britschgi, der von sich selber sagt, das er kein Talent ist, zeigte in der Kür eine nahezu fehlerfreie Leistung. Mit 184,19 Punkten verbesserte er die eigene Bestleistung, aufgestellt beim 6. Rang an der letztjährigen WM, um 3,51 Punkte. Damit war er im zweiten Wettkampfteil klar der Beste.

Mit dem Total von 267,09 Punkten distanzierte Britschgi den zweitplatzierten Italiener Nikolaj Memola um 4,48 Punkte. Der Franzose Adam Siao Him Fa (257,99), nach dem Kurzprogramm Erster, fiel in den 3. Rang zurück und verpasste den dritten EM-Titel in Serie.

Die Kür von Lukas Britschgi. Video: SRF

Vor Britschgi gewann erst ein Schweizer den EM-Titel. Dies war Hans Gerschwiler im Jahr 1947. Selbst der zweifache Weltmeister Stéphane Lambiel schaffte es nicht, das oberste EM-Podest zu besteigen. Er gewann dreimal die Silbermedaille. (sda)