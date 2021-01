Sport

Handball-WM: Die Schweiz zum Schluss gegen Algerien – der Liveticker



Bild: keystone

Ein Sieg zum WM-Abschluss: Die Schweiz schlägt auch Algerien

Die Schweizer Handballer schliessen die WM in Ägypten mit einem Sieg ab. Sie bezwingen Algerien 27:24.

Damit beendet das Team von Trainer Michael Suter seine Hauptrunden-Gruppe auf dem 4. Platz, der gleichbedeutend mit einer Klassierung in der ersten Ranglistenhälfte (Top 16) ist.

Nachdem die Algerier auf 8:9 (15.) verkürzt hatten, zogen die Schweizer mit vier Toren in Serie auf 13:8 (24.) davon. Fünf Minuten später lagen sie aber nur noch 14:13 in Führung, zur Pause stand es 15:13. In der Folge setzten sich die Schweizer bis zur 41. Minute auf 22:16 ab, ehe sie erneut nachliessen. In der 55. Minute verhinderte Torhüter Nikola Portner mit einer Parade das 22:24.

Überhaupt präsentierte sich der Keeper von Chambéry erneut in einer Topverfassung. Er wehrte insgesamt 14 Schüsse ab und wurde zum besten Spieler der Partie gewählt. Bester Torschütze der Schweizer war einmal mehr Andy Schmid, der neunmal erfolgreich war und auch das wichtige 25:21 (55.) schoss. Die Schweizer feierten im elften Duell gegen Algerien den zehnten Erfolg.

Damit schloss die SHV-Auswahl das Turnier mit einer ausgeglichenen Bilanz ab - je drei Siege und Niederlagen. Die nachgerückten Schweizer waren zum ersten Mal seit 1995 an einer WM dabei. (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

