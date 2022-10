Schach-Weltmeister Magnus Carlsen scheitert an 16-Jährigem

Zuletzt hatte Carlsen vor allem durch seine Fehde mit dem Schach-Grossmeister Hans Niemann für Schlagzeilen gesorgt. Der Weltmeister verlor bei einem Turnier gegen den US-Amerikaner und warf ihm danach Betrug vor. Die Kontroverse versetzt die Schachwelt seit Wochen in Aufregung und brodelt immer noch weiter. Immer mehr Stimmen melden sich in der Diskussion zu Wort. Carlsen droht dabei seinen guten Ruf zu verlieren. (t-online)

Bayern schiesst Freiburg ab – Union gewinnt auch gegen Dortmund

Zur Pause führte der FC Augsburg gegen den FC Köln noch dank eines Treffers von Florian Niederlechner in der 14. Minute. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren so richtig auf. Allen voran Steffen Tigges, welcher mit dem FC Köln mit seinem Doppelpack den 3:2 Sieg sicherte. Beim FC Augsburg stand Ruben Vargas in der ersten Halbzeit auf dem Platz.