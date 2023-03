Gottéron braucht eine Lösung für sein altes Problem – oder ein Reisebüro

Christian Dubé muss für am Donnerstag in Lugano dringend eine Lösung finden, wie er diese Problem beheben kann. Ansonsten fliegen die «Drachen» tatsächlich schon in die Ferien. Eine schwierige Aufgabe, zumal Topskorer David Desharnais nach seinem gestrigen Restausschluss aufgrund eines Stockschlags eine Sperre droht.

Reto Berra war gestern nicht das Problem bei Fribourg. Der Torhüter zeigte gerade im ersten Drittel, als Lugano den besseren Start erwischte, einige starke Paraden und sorgte so dafür, dass Lugano unter anderem in den fünf Minuten Powerplay im ersten Drittel nicht davonzog.

Da Gottéron trotzdem in den Pre-Playoffs gelandet ist und auch gestern verlor, läuft aber offensichtlich etwas schief im Spiel der Drachen. Wenn ein Team trotz guter Kennzahlen verliert, ist das in der Regel auf zwei Faktoren zurückzuführen: Entweder die Torhüter versagen oder die vielen Chancen werden nicht genutzt. Oder natürlich beides.

Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus wie vor und nach ihr keine Skifahrerin

6. März 1994: Wie peinlich ist das denn?! Heidi Zeller-Bähler will sich bei der Abfahrt von Whistler kraftvoll aus dem Starthaus katapultieren. Doch sie kommt nicht weit: Beide Bindungen brechen und sie rutscht ohne Ski hilflos und bäuchlings den Starthang hinunter.

In Whistler Mountain steht das erste Rennen nach den Olympischen Spielen von Lillehammer an. Alles dreht sich vor der Abfahrt um den Zweikampf im Gesamtweltcup. Vreni Schneider, die mit Olympia-Gold im Slalom, Silber in der Kombination und Bronze im Riesenslalom endgültig zum Schweizer Ski-Superstar geworden ist, führt so knapp (1210:1209 Punkte) vor Pernilla Wiberg, dass sie auch in der Abfahrt startet.