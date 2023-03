So kommen die Playoffs dieses Jahr auf deinen TV. Bild: KEYSTONE

Spielzeiten und TV-Übertragung – alles Wichtige vor dem Playoff-Start

Morgen beginnen in der National League die Pre-Playoffs. Wir sagen dir, was du zur wichtigsten Jahreszeit im Eishockey wissen musst.

Wann wird gespielt?

Am Dienstag geht es los mit den Pre-Playoffs. Diese sind spätestens am Samstag beendet. Am Dienstag, 14. März beginnen die Playoff-Viertelfinals. Ende April steht dann fest, welcher Klub sich in diesem Jahr Schweizer Meister nennen darf. Spielbeginn ist immer 20 Uhr.

Neu ist dieses Jahr, dass die jeweils vier ersten Spieltage im Viertel- und Halbfinal teilweise aufgeteilt werden. Das bedeutet, dass es im Viertelfinal vom 14. bis zum 22. März täglich je zwei Playoff-Spiele zu sehen gibt. Einzig der Montag bleibt spielfrei. Ab Spiel 5 sind dann alle Partien wieder gleichzeitig. Welche Viertelfinal-Duelle an welchen Tagen angesetzt werden, ist – Stand jetzt – noch nicht bekannt.

Die Spieltage im Playoff-Viertelfinal Di, 14. März: Viertelfinal Spiel 1 – Teil 1

Mi, 15. März: Viertelfinal Spiel 1 – Teil 2

Do, 16. März: Viertelfinal Spiel 2 – Teil 1

Fr, 17. März: Viertelfinal Spiel 2 – Teil 2

Sa, 18. März: Viertelfinal Spiel 3 – Teil1

So, 19. März: Viertelfinal Spiel 3 – Teil 2

Di, 21. März: Viertelfinal Spiel 4 – Teil 1

Mi, 22. März: Viertelfinal Spiel 4 – Teil 2

Fr, 24. März: Viertelfinal Spiel 5

So, 26. März: Viertelfinal Spiel 6

Di, 28. März: Viertelfinal Spiel 7



Das gleiche Prinzip kommt auch im Halbfinal zum Einsatz. Dort gibt es zwischen dem 30. März und dem 6. April täglich je ein Halbfinalspiel zu sehen. Die Spiele 5 bis 7 werden dann – sofern benötigt – wieder gleichzeitig ausgetragen.

Die Spieltage im Playoff-Halbfinal Do, 30. März: Halbfinal Spiel 1 – Teil 1

Fr, 31. März: Halbfinal Spiel 1 – Teil 2

Sa, 1. April: Halbfinal Spiel 2 – Teil 1

So, 2. April: Halbfinal Spiel 2 – Teil 2

Mo, 3. April: Halbfinal Spiel 3 – Teil 1

Di, 4. April: Halbfinal Spiel 3 – Teil 2

Mi, 5. April: Halbfinal Spiel 4 – Teil 1

Do, 6. April: Halbfinal Spiel 4 – Teil 2

Sa, 8. April: Halbfinal Spiel 5

Mo, 10. April: Halbfinal Spiel 6

Mi, 12. April: Halbfinal Spiel 7



Im Final ist dann fast alles wie gehabt. Einzig wenn die ZSC Lions den Final bestreiten, dann würde ein allfälliges Spiel 7 am 29. statt am 27. April über die Bühne gehen.

Wie funktionieren die Pre-Playoffs?

Das Pre-Playoff-Format ist das gleiche wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn der Regular Season kämpfen um die letzten zwei Tickets für die Playoff-Viertelfinals.

Die Spiele in den Pre-Playoffs Di, 7. März:

Fribourg – Lugano

Bern – Kloten



Do, 9. März:

Lugano – Fribourg

Kloten – Bern



Sa, 11. März:

Evtl. Fribourg – Lugano

Evtl. Bern – Kloten​

Dabei treffen Fribourg und Lugano sowie Bern und Kloten in Best-of-3-Serien aufeinander. Will heissen: Die Mannschaft, die in ihrer Serie zuerst zwei Siege erringt, steht in den Playoff-Viertelfinals. Das schlechter klassierte Team der zwei Gewinner trifft auf Qualisieger Servette, das andere auf das Zweitplatzierte Biel.

Wie kann ich die Playoffs im TV verfolgen?

Wer die Auswahl aller Spiele ohne Einschränkung haben will, der braucht auch in den Playoffs ein Abonnement von MySports (Monats- oder Tagespass in der MySports-App oder via Sunrise/UPC, Sky oder Blue). Es werden aber auch einige Spiele im Free-TV gezeigt.

TV24 oder 3+ zeigen ab den Pre-Playoffs regelmässig Spiele. Im Normalfall ist das pro Runde ein Spiel. Einzig die entscheidenden Partien (Spiel 3 in den Pre-Playoffs, Spiel 7 in den Playoffs) sowie Spiel 5 in Viertel- und Halbfinal werden gar nicht im Free-TV gezeigt. Von der Finalserie kommt dann jedes einzelne Spiel im Free-TV.

Der TV-Plan der diesjährigen Playoffs. Bild: national league

Was ist mit dem Playout-Final?

Der Playout-Final zwischen Langnau und Ajoie startet zur gleichen Zeit wie die Playoff-Viertelfinals. Die zwei Letztplatzierten der National League machen in einer Best-of-7-Serie aus, wer in die Ferien darf und wer gegen den Swiss-League-Meister in die Ligaqualifikation muss.

Langnau und Ajoie duellieren sich im Playout-Final. Bild: keystone

Der Stand in den Swiss-League-Halbfinals La Chaux-de-Fonds – Thurgau 2:1

Olten – GCK Lions 3:0

Was ist in den Playoffs sonst noch speziell?

Wie immer in den letzten Jahren gibt es in den Playoffs keine Penaltyschiessen mehr. Ist ein Spiel nach 60 Minuten noch nicht entschieden, geht es mit 20-minütigen Spielabschnitten bei 5-gegen-5 weiter, bis eine Entscheidung fällt.