Malgin trifft schon wieder – Meier verschuldet Devils-Niederlage gegen die Leafs

In Unterzahl mussten die Devils auch noch das 3:4 hinnehmen, auf das sie keine Antwort mehr fanden. Davor hatte Meier mit einem Puckverlust in Überzahl bereits das zwischenzeitliche 1:2 verschuldet.

Nach zweimaligem Rückstand gingen die Devils, bei denen mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler drei Schweizer im Einsatz standen, in der 50. Minute erstmals in Führung. Diese konnten sie jedoch nicht über die Zeit retten. In der 56. Minute fiel der Ausgleich und nur eine Minute später musste Meier wegen eines hohen Stocks auf die Strafbank.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Was wirklich zählt im Eishockeystadion: So viel kosten Bier und Bratwurst

Sind wir ehrlich: Eishockey im Stadion live zu erleben, ist etwas vom Besten. Aber was wäre ein Matchbesuch ohne Verpflegung? Wir haben die Preise und Angebote aller 14 National-League-Teams verglichen.

Für zwölf der Schweizer National-League-A-Teams geht es in die heisse Phase. Am Dienstag, 7. März starten die Pre-Playoffs, eine Woche darauf, am 14. März, die Playoffs. Doch so spannend das Geschehen auf dem Eisfeld auch ist: Ohne Verpflegung geht ein Stadionbesuch nicht. Darum haben wir die Preise und Angebote der Verkaufsstände (nicht Stadion-Restaurants) verglichen.