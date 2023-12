Niederreiter ist bei den Fans in Winnipeg beliebt. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Niederreiter bleibt in Winnipeg – ein guter Deal für beide Seiten

Nino Niederreiter hat seinen Vertrag bei den Winnipeg Jets um drei weitere Jahre verlängert. Eine schlaue Entscheidung für Spieler und Team.

Noch vor dem 2:1-Sieg gegen die Carolina Hurricanes in dieser Nacht gab es für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets etwas zu feiern. Der Schweizer Stürmer hat den Vertrag mit dem kanadischen Team um drei weitere Jahre verlängert. Die Konditionen bleiben die gleichen wie im Moment: Niederreiter verdient also bis 2027 vier Millionen US-Dollar pro Jahr.

Einen Trade-Schutz hat der Bündner nicht in seinem neuen Vertrag. Das dürfte aber auch nicht nötig sein. Die Winnipeg Jets haben Freude an ihrem Spieler, Niederreiter ist bei den Fans beliebt und auch ihm selbst scheint es in der kalten kanadischen Stadt zu gefallen. Tatsächlich ist der Deal ein perfektes Stück Arbeit für beide Seiten.

Darum ist der Vertrag gut für Niederreiter

Die NHL ist in den letzten Jahren immer jünger und immer schneller geworden und der Trend wird sich weiterhin fortsetzen. Für Spieler jenseits der 30 Jahre ist es schwierig geworden, sich in der besten Liga der Welt festzubeissen, wenn sie keine Stars sind. Dass in den letzten Jahren der Salary Cap kaum gestiegen ist, hat die Situation noch schwieriger gemacht. Die General Manager setzen lieber auf günstigere jüngere Spieler, die sich noch verbessern können, als viel Geld in «alternde» Spieler zu investieren.

Für Winnipeg erzielte Niederreiter in dieser Saison auch schon einen Hattrick. Video: YouTube/SPORTSNET

Das Ziel von Niederreiters Agent André Rufener war es deshalb, eine Verlängerung mit Winnipeg zu erzielen, bevor der grosse Handel im nächsten Sommer losgeht. Und dieses Meisterstück ist dem Klotener nun gelungen. Niederreiter ist mittlerweile 31 Jahre alt und seine NHL-Zukunft ist abgesichert, bis er fast 35-jährig ist. Vermutlich wäre es in der Free Agency im Sommer schwierig geworden, einen Vertrag zu ähnlich guten Konditionen auszuhandeln.

Stabilität ist die eine, Winnipegs Erfolg die andere wichtige Komponente für Niederreiter. Die Jets haben vor der Saison die Verträge von Goalie Connor Hellebuyck und Stürmer Mark Scheifele um weitere acht Jahre verlängert. Das Zeichen war klar: Ein Rebuild kommt derzeit nicht in Frage. Damit ist auch die Chance gering, dass Niederreiter wieder per Trade an einen anderen Ort verfrachtet wird. Im Gegenteil: Der Schweizer bildet derzeit mit Mason Appleton und Adam Lowry eine der besten dritten Linien der Liga bei einem Team, das souverän auf einem Playoff-Platz steht.

Darum ist der Vertrag gut für die Jets

Natürlich geben die Jets nicht einfach einem Spieler einen Vertrag über drei Jahre, ohne selbst davon zu profitieren. Niederreiter hat erkannt, dass die Liga immer schneller wird und in den letzten Jahren im Sommer stark an seiner Geschwindigkeit gearbeitet. «Die grossen, schweren Spieler sind nicht mehr so gefragt wie in den vergangenen Jahren. Ich musste mein Spiel den Gegebenheiten anpassen», erzählte der Churer im Sommer im Sportpanorama. Mit Yoga und spezifischem Training unter der Anweisung von Konditionstrainer Michael Bont arbeitet er jeweils an Beweglichkeit und Schnellkraft.

Das zahlt sich aus. Niederreiter ist weiterhin ein äusserst effektiver Spieler in der NHL. Der 31-Jährige schafft es immer noch, das Spiel in die offensive Zone zu drücken und das Geschehen so vom eigenen Tor wegzuhalten. Vor dem Tor ist «El Nino» ein Stürmer, der den Abschluss sucht und auch die «dreckigen Tore» macht. Einer, der Abpraller verwertet. Zudem ist und bleibt Niederreiter ein äusserst effizienter Forechecker. Das alles macht ihn für Winnipeg wertvoll.

Niederreiter war in den letzten Jahren die Konstanz in Person Die Jets wissen genau, was sie von ihm erhalten: einen wertvollen Drittlinienstürmer mit gutem Defensivverhalten und solidem Skoring. Trotz der vier Millionen pro Jahr für Niederreiter hat GM Kevin Cheveldayoff weiterhin Flexibilität unter dem Salary Cap, um das Team allenfalls weiter zu verstärken oder andere Spieler zu binden. Der Kern der Mannschaft in Winnipeg ist schon auf der älteren Seite, aber das Team hat sich mit einigen jüngeren Spielern verstärkt. Ein perfektes Rezept für einen letzten Angriff auf den Traum Stanley Cup.