Warum Murat Yakin den Vertrag nicht verlängert – und das für die Nati auch ein Risiko ist

Den fehlenden Rückhalt im Herbst, insbesondere von seinem Vorgesetzten, Nati-Direktor Pierluigi Tami, hat Yakin nicht vergessen. Deshalb wird er die EM nutzen, um seine eigene Marktposition zu verbessern. Und deshalb ist es auch ein Risiko, wenn der Fussballverband jetzt nicht alles dafür tut, dass Yakin verlängert. Denn was, wenn die Nati an der EM den Viertelfinal erreicht? Über fehlende Alternativen muss sich Yakin dann jedenfalls nicht kümmern. Und der Verband hätte das Problem, innerhalb weniger Wochen einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Vielleicht hätte Yakin einer Verlängerung ohne leistungsbasierte Klausel unterschrieben. Aber gekränkt wirkt er deswegen nicht. Stattdessen sagt er, dass es ihm viel bedeute, wenn Kontinuität in Aussicht gestellt werde. Und er spricht von der Lust, sich an der EM beweisen zu wollen. Aber für wen oder was?

Trotzdem berichtet Yakin von guten Gesprächen. Er sagt, dass sich beide Seiten darin einig seien, sich primär auf die in drei Monaten beginnende EM zu konzentrieren. Und der Coach macht nun einen erheblich besseren Eindruck, nicht wie im aufwühlenden Spätherbst, als seine Mutter starb und auf dem Platz die Resultate fehlten. Ja, wir sehen wieder diesen kämpferischen, selbstbewussten wie auch gelassenen Yakin, der in seiner Anfangszeit als Nati-Trainer die Massen begeisterte.

Nach der holprigen Qualifikation im November stand Yakin noch unter Beschuss, musste um seinen Job bangen. Und nun, ohne in der Zwischenzeit die Möglichkeit zur Rehabilitation zu haben, soll der Vertrag verlängert werden? Andererseits wurde in der Vergangenheit eine erfolgreiche Endrunden-Qualifikation stets mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Sommer scheitert mit Inter im Penaltyschiessen – BVB auch dank Kobel im Viertelfinal

Borussia Dortmund sichert sich das Ticket für die Viertelfinals der Champions League. Der BVB schlägt PSV Eindhoven 2:0 und steht damit erstmals seit 2021 unter den besten acht Teams Europas. Inter Mailand scheitert derweil gegen Atlético Madrid im Penaltyschiessen.

Obwohl Inter Mailand nur mit einem Polster von 1:0 ins Rückspiel gegen Atlético Madrid stieg, waren sich viele Experten einig, dass die Italiener in die Viertelfinals vorstossen würden. Zu souverän agieren die Nerazzurri in dieser Saison, an dessen Ende im Minimum der zwanzigste Scudetto der Vereinsgeschichte stehen soll. Doch Inter hegt nicht nur in der heimischen Serie A Ambitionen, die es mit 16 Punkten auf Stadtrivale Milan anführt, sondern möchte auch auf europäischem Parkett wieder brillieren.