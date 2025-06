Bayern schaltet Flamengo spektakulär aus +++ Messis Inter Miami wird von PSG deklassiert

Mehr «Sport»

PSG – Inter Miami 4:0

Paris Saint-Germain zieht an der Klub-WM in den USA ohne Mühe in die Viertelfinals ein. Der Champions-League-Sieger lässt Inter Miami mit Lionel Messi mit einem 4:0 im Achtelfinal keine Chance.

Gegen Messis Ex-Klub hatte Inter Miami keine Chance. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub erlebte der achtfache Weltfussballer Messi nun vor über 65'000 Zuschauern in Atlanta einen bitteren Nachmittag.

Das junge PSG-Team liess Miami mit Altstars wie Messi, Luis Suarez, Jordi Alba und Sergio Busquets in der ersten Halbzeit richtig alt aussehen. Die Franzosen überforderte mit ihrem schnellen Kombinationsspiel die Mannschaft aus der Major League Soccer und führten schon vor der Pause mit vier Toren die Entscheidung herbei.

Für den Champions-League-Sieger trafen zweimal Joao Neves (6./39.) und Achraf Hakimi (45.), das 3:0 war ein Eigentor von Miamis Tomas Aviles.

Bayern – Flamengo 4:2

Im Viertelfinal kommt es nun zum europäischen Kracher-Duell zwischen Bayern München und PSG. Die Deutschen setzten sich gegen den brasilianischen Top-Klub Flamengo in einer unterhaltsamen Partie mit 4:2 durch.

Harry Kane war die entscheidende Figur bei Bayern. Bild: keystone

Bereits nach zehn Minuten führten die Deutschen mit 2:0, nachdem Pulgar ins eigene Tor und Harry Kane ins richtige getroffen hatten. Das Team aus Rio steckte zwar nicht auf und kam zweifach zum Anschlusstreffer, doch erneut Kane in der 72. Minute machte den Deckel für die Münchner drauf. (con/sda)