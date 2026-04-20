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Bayerns Meisterfeier mit Kakadu – Leon Goretzka erklärt Hintergrund

Fussball: Deutschland: 1. Bundesliga 2025/2026 - 30. Spieltag, 19.04.2026 - FC Bayern M
Kakadu auf dem Shirt, Kakadu auf der Schulter: Bayerns Leon Goretzka feiert den Meistertitel mit einem besonderen Maskottchen.Bild: www.imago-images.de

Bayern feiert Meistertitel mit Kakadu – was es damit auf sich hat

Die Bayern-Stars präsentieren ihren ganz speziellen Glücksbringer bei der Meisterfeierlichkeit. Und dieser ist im Klub mittlerweile omnipräsent.
20.04.2026, 07:2620.04.2026, 07:26
Lukas Grybowski, Julian Buhl / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Kakadu aus Keramik ist bei den Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern am Sonntagabend wieder allgegenwärtig gewesen. Die Bayern-Stars feierten die 35. Meisterschaft des Vereins zunächst mit dem Dekoartikel vor der Fankurve und auf dem Platz. Und auch auf den offiziellen T-Shirts des Klubs zur Meisterschaft ist der Vogel abgebildet. Dort sitzt er in einem roten Bayern-Trikot und hat die Meisterschale als kleine Medaille um den Körper gehängt.

«Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert, hat lange warten müssen, dass wir ihn jetzt wieder aus seinem Käfig gelassen haben», erklärte Leon Goretzka bei DAZN. «Sobald die Titel gewonnen werden, darf er wieder raus und mit uns feiern», berichtete der Mittelfeldspieler des FC Bayern weiter. «Er ist am Start. Er trinkt Champagner», sagte Goretzka mit einem breiten Grinsen. Und Co-Trainer Aaron Danks sagte in der Mixed Zone mit einem Augenzwinkern: «Der Kakadu war die ganze Zeit an der Trainingsanlage. Hoffentlich wird der Kakadu noch ein paar Auftritte bis zum Saisonende haben.»

Der Deko-Artikel ist seit einem knappen Jahr ein Teil der Bayern-Stars. Bei ihrer Meisterparty im vergangenen Mai hatte das Team den Vogel aus dem Münchner Nobelrestaurant «Käfer» mitgehen lassen. Später wurde die rund 1000 Euro teure Porzellanfigur dem Team vom eigentlichen Besitzer Michael Käfer geschenkt. «Seit wir Meister geworden sind, kommt er immer wieder mit uns mit. Und wenn Titel gewonnen werden, wird er immer wieder dabei sein», kündigte Sportdirektor Christoph Freund bereits damals an. Laut Manuel Neuer sei das Trainerteam für die Unterbringung des Glücksbringers verantwortlich.

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Auch im Fanshop des Vereins gibt es nach dem Titelgewinn eine ganze Produktreihe, auf der der Vogel abgebildet ist. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen wurde in der Mixed Zone noch gefragt, ob er glaubt, dass der Kakadu nun auch nach Berlin und nach Budapest fliegen werde, wo die Finalspiele des DFB-Pokals sowie der Champions League am Ende dieser Saison stattfinden werden. Seine Antwort: «Ich glaube, der Kakadu macht eine grosse Reise.»

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