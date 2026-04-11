Der 17-jährige Rio Ngumoha traf für Liverpool zum 1:0. Bild: keystone

Liverpool-Jungstar (17) trifft sehenswert, Arsenal patzt +++ Bayern bricht Torrekord

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Premier League

Arsenal – Bournemouth 1:2

Arsenal wird doch nicht etwa auch noch die Meisterschaft verspielen? Der neun Punkte Vorsprung auf Manchester City war ohnehin schon trügerisch. Haben die Skyblues doch noch eine Partie weniger absolviert und steht noch ein Direktduell aus. Nun haben die Gunners die Tür zum Meisterrennen für den Konkurrenten aus Manchester aber noch weiter aufgestossen. Am frühen Samstagnachmittag unterlag Arsenal Bournemouth 1:2.

Schon nach einer guten Viertelstunde brachte Eli Junior Kroupi die Gäste in Führung. Zwar gelang Victor Gyökeres per Penalty in der 35. Minute der Ausgleich, doch verpasste es das Team von Trainer Mikel Arteta nachzulegen. In der 74. Minute konnte sich Bournemouth viel zu einfach durch die eigentlich so starke Defensive Arsenals spielen, woraufhin Alex Scott sich die Ecke vor dem Tor aussuchen konnte und zum 2:1 einnetzte.

Damit hat Manchester City am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Chelsea die Chance, den Rückstand auf Arsenal auf drei Verlustpunkte zu kürzen. In der nächsten Woche kommt es dann zum Direktduell der beiden Meisterschaftskonkurrenten. Das letzte Aufeinandertreffen entschied ManCity im Final des Ligacups vor wenigen Wochen für sich. Daraufhin verspielte Arsenal mit der Niederlage im FA-Cup-Viertelfinal bei Zweitligist Southampton eine weitere Titelchance. Verpassen die Gunners auch noch den ersten Meistertitel seit 22 Jahren, käme dies einer Katastrophe gleich.

Arsenal – Bournemouth 1:2 (1:1).

Tore: 17. Kroupi 0:1. 35. Gyökeres (Penalty). 74. Scott 1:2.​

Liverpool – Fulham 2:0

Dem FC Liverpool gelingt eine Reaktion auf den blamablen Auftritt im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Wenige Tage nach der 0:2-Niederlage, die noch deutlich höher hätte ausfallen können, bezwangen die Reds Fulham 2:0. Die Tore erzielten der 17-jährige Rio Ngumoha und Mohamed Salah. Damit bleibt Liverpool mindestens eine weitere Woche auf einem Champions-League-Platz.

FC Liverpool – FC Fulham 2:0 (2:0).

Tore: 36. Ngumoha 1:0. 40. Salah 2:0.​

Bundesliga

St. Pauli – Bayern 0:5

Die Bayern setzten sich im Abendspiel bei St. Pauli 5:0 durch. Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro erzielten die Tore. Harry Kane wurde geschont. Die Bayern brachen in Hamburg ihren 54 Jahre alten Torrekord. Die Bayern skorten die Saisontore 101 bis 105. Die bisherige Bestmarke aus der Saison 1971/72 – ebenfalls von den Bayern aufgestellt – lag bei 101 Toren.

Schon in einer Woche am Sonntag können sich die Bayern die Meisterschale (zum 35. Mal) sichern. Ein Heimsieg gegen Stuttgart reicht, sollte Dortmund am Samstag in Hoffenheim nicht gewinnen.

St. Pauli - Bayern München 0:5 (0:1).

29'546 Zuschauer.

Tore: 9. Musiala 0:1. 53. Goretzka 0:2. 54. Olise 0:3. 65. Jackson 0:4. 88. Raphaël Guerreiro 0:5.

Dortmund – Leverkusen 0:1

Erst zum zweiten Mal in dieser Bundesligasaison verliert Borussia Dortmund ein Heimspiel. Trotz des deutlich besseren Starts unterlag der BVB Leverkusen 0:1. Ende Februar hatte das Team von Trainer Niko Kovac gegen Bayern München im Westfalenstadion ebenfalls keine Punkte geholt. Ausserdem war es die erste Liganiederlage der Dortmunder gegen ein anderes Team als Bayern seit März 2025.

Den einzigen Treffer der Leverkusener erzielte Robert Andrich in der 42. Minute, nach einem Fehler der Gastgeber im Aufbauspiel. Andrich konnte dann aus knapp 25 Metern völlig unbedrängt abdrücken und liess BVB-Goalie Gregor Kobel bei seinem präzisen Schuss keine Chance. Nach der Pause ging beim BVB lange wenig zusammen und auch in der Schlussphase nutzte er keine Chance. Den einzigen gefährlichen Schuss der Gäste parierte Kobel gegen Patrik Schick.

Dortmund bleibt trotz der Niederlage mit deutlichem Abstand Zweiter, während Leverkusen wieder näher an die Champions-League-Plätze heranrückt.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1).

Tor: 42. Andrich 0:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Bayer Leverkusen ohne Omlin (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Frankfurt 1:2

Für den VfL Wolfsburg wird es im Tabellenkeller der Bundesliga immer ungemütlicher. Die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war bereits das zwölfte Spiel in Folge ohne Sieg, nur drei Punkte sicherte sich der Klub eines deutschen Autoherstellers in dieser Phase. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer sechs Punkte, auch St. Pauli auf dem Relegationsplatz ist weiterhin vier Zähler entfernt. Und die Klubs direkt vor Wolfsburg haben an diesem Wochenende allesamt noch nicht gespielt.

Steigt Wolfsburg nach 29 Jahren Bundesliga ab? Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:2).

Tore: 21. Höjlund 0:1. 32. Kalimuendo 0:2. 97. Pejcinovic 1:2.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Leipzig – Mönchengladbach 1:0

Nur fünf Punkte von den Abstiegsrängen entfernt ist aktuell Borussia Mönchengladbach. In Leipzig durften die Gladbacher um Nico Elvedi zwar lange von einem Punkt träumen, doch nutzten die Gastgeber in der 81. Minute doch noch eine der vielen Chancen. Yan Diomand erzielte den einzigen Treffer des Spiels und verkürzte den Rückstand von Leipzig auf Borussia Dortmund damit auf acht Punkte.

Yan Diomande war einmal mehr Leipzigs Matchwinner. Bild: keystone

Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0).

Tor: 80. Diomande 1:0.

Bemerkung: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Heidenheim – Union Berlin 3:1

Schlusslicht Heidenheim gibt nochmal ein Lebenszeichen von sich. Der 3:1-Erfolg gegen Union Berlin war der erste Sieg in diesem Jahr für das Team von Trainer Frank Schmidt, der den Klassenerhalt schon länger abgeschrieben hat. Mathias Honsak brachte die Gastgeber im Albstadion mit zwei Toren in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Auf den Anschlusstreffer von Unions Leopold Querfeld in der 75. Minute hatten die Heidenheimer die perfekte Antwort: Budu Zivzivadze sorgte vier Minuten später für den Endstand. Ein weiterer Treffer des Georgiers in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Heidenheim - Union Berlin 3:1 (2:0).

Tore: 9. Honsak 1:0. 36. Honsak 2:0. 75. Querfeld 2:1. 79. Zivzivadze 3:1.

Bemerkung: Heidenheim ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Serie A

AC Milan – Udinese 0:3

Zum dritten Mal in den letzten vier Spielen geht die AC Milan als Verlierer vom Platz. Gegen Udinese gab es im heimischen San Siro gar eine kleine Klatsche. 0:3 verlor das Team von Trainer Massimiliano Allegri, das damit auch die letzte kleine Hoffnung auf einen Meistertitel abschreiben muss. Der Rückstand auf Inter Mailand beträgt neun Punkte, wobei der Stadtrivale noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat.

Rechtsverteidiger Zachary Athekame stand in Milans Startformation, wurde aber zum Start der 2. Halbzeit beim Stand von 0:2 durch Stürmer Niclas Füllkrug ersetzt. Ardon Jashari wurde nach 72 Minuten für Luka Modric eingewechselt.

AC Milan – Udinese Calcio 0:3 (0:2).

Tore: 27. Bartesaghi 0:1. 37. Ekkelenkamp 0:2. 71. Atta 0:3.

Bemerkungen: Milan mit Athekame (bis 45.) und Jashari (ab 72.).

La Liga

FC Barcelona – Espanyol 4:1

Ferran Torres und Lamine Yamal bescherten dem FC Barcelona einen deutlichen Sieg über den Stadtrivalen Espanyol. Torres traf bis zur 25. Minute doppelt, Yamal glänzte zweimal als Vorbereiter, bevor er in der Schlussphase zum 3:1 traf. Marcus Rashford setzte kurz darauf den Schlusspunkt.

Barça vergrössert den Rückstand auf Verfolger Real Madrid damit auf neun Punkte, nachdem die Königlichen am Freitag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Girona hinausgekommen waren.

FC Barcelona – Espanyol Barcelona 4:1 (2:0).

Tore: 9. Torres 1:0. 25. Yamal 2:0. 56. Lozano 2:1. 87. Yamal 3:1. 89. Rashford 4:1.​