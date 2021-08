Sport

Beachsoccer

Beachsoccer-Nati holt nach Spektakel-Sieg WM-Bronze



Bild: keystone

WM-Bronze für die Schweiz! Beachsoccer-Nati dank Aufholjagd zum Spektakelsieg

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal nach Silber 2009 eine WM-Medaille gewonnen. Das Team von Trainer Angelo Schirinzi gewann in Moskau das Spiel um Platz 3 gegen Senegal 9:7.

Einen Tag nach der bitteren Halbfinal-Niederlage gegen Gastgeber Russland im Penaltyschiessen behielten die Schweizer in der nächsten engen Partie das bessere Ende für sich. Zum Matchwinner avancierte unter den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino Dreifachtorschütze Glenn Hodel. Der Schweizer WM-Topskorer erzielte in der spannenden Schlussphase die entscheidenden Treffer vom 6:6 zum 8:6. Das 7:6 zweieinhalb Minuten vor Schluss war ein wunderschöner Fallrückzieher.

Video: SRF

Raus war die Spannung auch nach dem achten Schweizer Treffer 48 Sekunden vor Schluss noch nicht. Nur zwei Sekunden nach dem 8:6 kam Senegal noch einmal auf ein Tor heran. Erst nach Noël Otts Penalty zum 9:7 konnten die Schweizer aufatmen.

Bei ihrem bislang grössten Erfolg 2009 hatte es die Schweiz in Dubai in den Final geschafft. Der Titel ging damals mit einem 10:5 an Brasilien. Der heutige Trainer Schirinzi war damals als Spieler dabei. Auch der 36-jährige Dejan Stankovic, der noch immer zum Kader gehört, war vor elf Jahren schon Teil der Mannschaft. (sda)(zap/sda)

