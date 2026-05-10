Die Barça-Spieler feiern Trainer Hansi Flick, der nach dem Tod seines Vaters ein Wechselbad der Gefühle erlebte. Bild: keystone

Barça serviert Real im Clasico ab und ist Meister +++ Arsenal auf Titelkurs in England

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Bundesliga

Köln – Heidenheim 1:3

Heidenheim kann in der Bundesliga weiter auf den kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt hoffen. Der Tabellenletzte gewinnt in Köln 3:1 und geht somit gleichauf mit St. Pauli und Wolfsburg in den letzten Spieltag am nächsten Wochenende.

Heidenheim träumt noch immer vom Ligaerhalt. Bild: www.imago-images.de

Doppeltorschütze Jan Schöppner und Arjon Ibrahimovic verhalfen den unverwüstlichen Heidenheimern am Sonntag mit ihren Toren zum dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Im Abstiegskampf bietet die Bundesliga beim Finale am nächsten Samstag damit Hochspannung. Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg sind nun punktgleich. Heidenheim empfängt noch Mainz, St. Pauli und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg hat das um drei Tore bessere Torverhältnis als St. Pauli und Heidenheim.

1. FC Köln - Heidenheim 1:3 (1:2).

Tore: 8. Schöppner 0:1. 10. Bülter 1:1. 28. Ibrahimovic 1:2. 72. Schöppner 1:3.

Bemerkungen: Köln mit Schmied (bis 71.). Heidenheim mit Stergiou (ab 76.).

Hamburger SV – SC Freiburg 3:2

Freiburg verpasst es in der zweitletzten Runde der Bundesliga, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterliegt beim Hamburger SV 2:3.

Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

Hamburger SV - Freiburg 3:2 (1:1).

Tore: 14. Jatta 1:0. 16. Matanovic 1:1. 64. Vuskovic 2:1. 67. Baldé 3:1. 87. Matanovic 3:2.

Bemerkungen: Hamburger SV ohne Muheim (verletzt). Freiburg mit Ogbus (bis 68.) und Manzambi (bis 58.), ohne Tarnutzer (nicht im Aufgebot).

Premier League

West Ham – Arsenal 0:1

Arsenal macht in der drittletzten Runde der Premier League den nächsten Schritt zum ersten Meistertitel seit 22 Jahren. Der Champions-League-Finalist gewinnt bei West Ham mit viel Mühe 1:0.

Leandro Trossard erlöste Arsenal am Sonntag mit seinem Treffer in der 83. Minute. Bis dahin und auch danach taten sich die Gunners beim Abstiegskandidaten sehr schwer. Kurz vor Trossards Tor verhinderte Goalie David Raya einen Rückstand mit einer Glanztat gegen Mateus Fernandes. In der Nachspielzeit wurde West Hams vermeintlicher Ausgleich nach minutenlanger Sichtung der Videobilder wegen eines vorangegangenen Fouls an Raya zurückgenommen.

Leandro Trossard erzielte das entscheidende Tor der Partie. Bild: keystone

Nach dem 3:0-Sieg von Verfolger Manchester City am Samstag gegen Brentford bauten die Gunners ihren Vorsprung damit wieder auf fünf Punkte aus. City hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert und kann am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace wieder auf zwei Punkte heranrücken.

Serie A

La Liga

Barcelona – Real Madrid 2:0

Der FC Barcelona ist vorzeitig und zum 29. Mal spanischer Meister. Die Katalanen machen den Titel ausgerechnet mit einem 2:0-Sieg im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid klar.

Marcus Rashford mit einem traumhaft verwandelten Freistoss (9.) und Ferran Torres (18.) sorgten bereits in den ersten 20 Minuten für die Entscheidung. Real, das ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé antrat und unter der Woche mit einer Kabinenschlägerei zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni für Schlagzeilen sorgte, hätte die Partie gewinnen müssen, um das Meisterrennen weiter offen zu halten. Davon waren die Madrilenen weit entfernt: Ohne den starken Thibaut Courtois im Tor hätte der Sieg der Katalanen noch deutlich höher ausfallen können.

Der Vorsprung Barças auf den ersten Verfolger beträgt drei Runden vor Schluss 14 Punkte, der Titel ist damit fix. Trotz des Sieges über den Erzrivalen und der erfolgreichen Titelverteidigung war die Stimmung im Camp Nou nicht überschwänglich. Grund dafür war der Tod von Hansi Flicks Vater, den der FC Barcelona wenige Stunden vor dem Spiel vermeldete. Trotzdem stand der 61-jährige Deutsche, der im zweiten Jahr in Barcelona seine zweite Meisterschaft feierte, an der Seitenlinie.

Rashfords Traumfreistoss und die weiteren Clasico-Highlights im Video.

Ligue 1

Rennes – Paris FC 2:1

Breel Embolo erzielt seinen neunten Saisontreffer für Rennes. Der Basler Stürmer trifft in der 33. Runde der Ligue 1 beim 2:1 gegen den Paris FC. Embolo war eine Viertelstunde vor Schluss und nur acht Minuten nach seiner Einwechslung für den Endstand besorgt. Die Bretonen belegen eine Runde vor Schluss den 5. Platz mit drei Punkten Vorsprung auf Marseille und einem Zähler Rückstand auf Lyon. Selbst Platz 3 und damit die Champions League sind bei zwei Punkten Rückstand auf Lille noch möglich. Das Team aus Nordfrankreich setzte sich gegen Monaco dank eines Eigentors von Denis Zakaria mit 1:0 durch.

Breel Embolo erzielt ein wichtiges Tor für Rennes. Bild: www.imago-images.de

PSG – Brest 1:0

Paris Saint-Germain ist der Titel nach einem 1:0-Erfolg gegen Brest bei noch zwei ausstehenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung auf Lens nur noch theoretisch zu nehmen, zumal der Champions-League-Sieger das deutlich bessere Torverhältnis hat. Am Mittwoch können die Pariser im Nachtragsspiel gegen den ersten Verfolger den fünften Meistertitel in Serie klarmachen.