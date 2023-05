Kahn-Berufung ein Fehler – Hoeness spricht über Entlassung des Vorstandschefs

Dass insbesondere die Trennung von Kahn nicht wie gewünscht verlief, gab Hoeness zu. «Es war kein angenehmes Gespräch», so der 71-Jährige. So habe Kahn sich in dem Gespräch wohl auf seinen Nachfolger Jan-Christian Dreesen eingeschossen. Der ehemalige Finanzvorstand des Rekordmeisters war am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem Klubpräsidenten Herbert Hainer als neuer Vorstandsvorsitzender vorgestellt worden.

An dem Zeitpunkt der Trennung hatte es intern, aber auch von zahlreichen Beobachtern Kritik gegeben. Man hatte Salihamidzic und Kahn die Trennung bereits am Donnerstag mitgeteilt, um wohl eine Situation wie bei der Entlassung von Julian Nagelsmann zu verhindern. Beim Rauswurf des Ex-Trainers hatte der von seiner Demission erst aus den Medien erfahren.

Titel gewonnen, Fassung verloren. So könnte man die Stimmung derzeit an der Säbener Strasse beschreiben. Der FC Bayern München erlebt turbulente Tage. Erst die Last-Minute-Meisterschaft, dann die Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn . Selten verlief eine Meisterschaft wohl so chaotisch.

Nati-Direktor Weibel: «Hätten Deutschland schlagen müssen, aber sind auf richtigem Weg»

Die Schweiz hat an der am Sonntag zu Ende gegangenen Eishockey-WM in Tampere und Riga eine grosse Chance vergeben. Lars Weibel, der Direktor Sport bei Swiss Ice Hockey, bezieht im Interview Stellung.

Was ist das, was Sie am meisten enttäuscht hat am Ausscheiden im Viertelfinal gegen Deutschland?

Lars Weibel: Dass wir am Tag X, beim wichtigsten Spiel, die Leistung nicht gebracht haben. Zuvor hatten wir einmal mehr dominiert und fantastisches Eishockey gezeigt.