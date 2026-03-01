meist klar
DE | FR
burger
Sport
Bundesliga

Manchester United gewinnt gegen Crystal Palace

ManUnited siegt trotz Rückstand gegen Crystal Palace – Spurs verlieren schon wieder

01.03.2026, 19:1801.03.2026, 19:18
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Premier League

Fixtures provided by Sofascore

Manchester United – Crystal Palace 2:1

Seit zwölf Spielen hat Manchester United in der Premier League nicht mehr verloren und sechs der letzten sieben Partien für sich entschieden.

Gegen Crystal Palace siegen die Red Devils knapp mit 2:1. Die Partie startete mit einem herben Rückschlag für das Team aus Manchester. Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste dank Maxence Lacroix in Führung.

In der zweiten Halbzeit drehte ManUnited die Partie innerhalb von acht Minuten. Nachdem Bruno Fernandes mit einem Elfmeter für den Ausgleich gesorgt hatte, war der Portugiese auch beim entscheidenden Treffer von Benjamin Sesko beteiligt.

Wie das Märchen von Crystal Palace so schnell in die Brüche gehen konnte

Fulham – Tottenham Hotspur 2:1

Auch Fulham gewinnt zu Hause mit 2:1 und sorgt dafür, dass Tottenham langsam aber sicher in den Abstiegskampf verwickelt ist. Die Spurs haben die letzten vier Partien verloren und sind nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. In diesem Kalenderjahr hat Tottenham in der Premier League noch kein Spiel für sich entscheiden können.

Tottenham Hotspur&#039;s Richarlison after their English Premier League soccer match against Fulham in London, Sunday, March 1, 2026. (John Walton/PA via AP) Britain Premier League Soccer
Tottenham verliert zum vierten Mal in Serie.Bild: keystone
Standings provided by Sofascore

Serie A

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

La Liga

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ligue 1

Fixtures provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gianni Infantino: «Ich brauche den Schweizer Pass nicht mehr»
Vor zehn Jahren wurde Gianni Infantino zum Fifa-Präsidenten gewählt. In dieser Zeit ist viel passiert. Brücken in die Heimat wurden gesprengt, neue beste Freunde wie Donald Trump sind dazugekommen. Infantino soll im kleinen Kreis sogar gesagt haben, er brauche den Schweizer Pass nicht mehr.
Als Gianni Infantino einige Monate nach seiner Wahl für ein Interview in unsere Redaktion kommt, begrüsst ihn die Frau am Empfang mit: «Herzlich willkommen, Herr Berset.» Vielleicht fühlte er sich damals ein wenig geschmeichelt. Doch fast zehn Jahre später spielt er ein paar Ligen höher als unsere Bundesräte. «Ich gehöre weltweit zu den fünf Menschen, die am meisten beobachtet und durchleuchtet werden», sagt er.
Zur Story