ManUnited siegt trotz Rückstand gegen Crystal Palace – Spurs verlieren schon wieder

Manchester United – Crystal Palace 2:1

Seit zwölf Spielen hat Manchester United in der Premier League nicht mehr verloren und sechs der letzten sieben Partien für sich entschieden.

Gegen Crystal Palace siegen die Red Devils knapp mit 2:1. Die Partie startete mit einem herben Rückschlag für das Team aus Manchester. Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste dank Maxence Lacroix in Führung.

In der zweiten Halbzeit drehte ManUnited die Partie innerhalb von acht Minuten. Nachdem Bruno Fernandes mit einem Elfmeter für den Ausgleich gesorgt hatte, war der Portugiese auch beim entscheidenden Treffer von Benjamin Sesko beteiligt.

Fulham – Tottenham Hotspur 2:1

Auch Fulham gewinnt zu Hause mit 2:1 und sorgt dafür, dass Tottenham langsam aber sicher in den Abstiegskampf verwickelt ist. Die Spurs haben die letzten vier Partien verloren und sind nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. In diesem Kalenderjahr hat Tottenham in der Premier League noch kein Spiel für sich entscheiden können.

Tottenham verliert zum vierten Mal in Serie. Bild: keystone

