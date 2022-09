Der ZSC zieht in Polen den Kürzeren. Bild: www.imago-images.de

Peinliche Niederlagen für Fribourg und den ZSC – auch Rapperswil verliert

Mit den Rapperswil-Jona Lakers, den ZSC Lions und Fribourg-Gottéron kassieren in der Champions Hockey League alle drei am Samstag im Einsatz stehenden Schweizer Equipen Niederlagen.

Katowice – ZSC Lions 2:1nV

Für die ZSC Lions brachte die Reise nach Katowice (1:2 n.V.) nicht die erhofften drei Punkte. Die Zürcher gingen zwar durch Dominik Diem in der 37. Minute 1:0 in Führung, doch zehn Minuten vor Schluss gelang den Polen der Ausgleich. Kurz vor Ende der fünfminütigen Verlängerung sorgte Grzegorz Pasiut, der schon beim 1:1 assistiert hatte, für den Siegtreffer zugunsten des Aussenseiters.

Katowice - ZSC Lions 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) n.V.

1309 Zuschauer. - SR Bulovec/Kaczmarek (SLO/POL), Czech/Zak (POL).

Tore: 37. Diem (Sigrist, Lehtonen) 0:1. 51. Fraszko (Pasiut, Krezolek/Ausschluss Bachofner) 1:1. 65. Pasiut 2:1.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Fribourg – Stavanger 0:1

Zwei Tage nach dem Heimsieg gegen Ilves Tampere muss sich Fribourg-Gottéron in der Champions Hockey League vor eigenem Publikum den Stavanger Oilers geschlagen geben (0:1).

Das einzige Tor der Partie erzielte in der 6. Minute der Norweger Ludvig Hoff. Stavangers Goalie Henrik Holm verzeichnete dank 28 Paraden einen Shutout. Gottérons nächste Partie steht am kommenden Freitag auswärts im finnischen Tampere an.

Fribourg-Gottéron - Stavanger Oilers 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

5041 Zuschauer. - SR Moschen/Borga, Fuchs/Stalder.

Tor: 6. Hoff (Kristiansen, Klavestad) 0:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 2mal 2 Minuten gegen Stavanger.

Rapperswil – Tappara Tampere 1:3

Bereits die zweite Heimniederlage setzte es für die noch punktelosen Lakers ab. Nach dem 1:4 gegen RB München resultierte gegen Tappara Tampere - vor 4185 Zuschauern - ein 1:3. Den Ehrentreffer für Rapperswil liess sich Nicklas Jensen notieren, der in der 45. Minute zum Schlussstand traf.

Rapperswil-Jona Lakers - Tappara Tampere 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

4185 Zuschauer. - SR Nord (SWE)/Stricker, Obwegeser/Burgy.

Tore: 15. Kuusela (Moilanen, Henriksson) 0:1. 16. Thomas 0:2. 35. Kelleher 0:3. 45. Jensen (Schröder) 1:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Tappara Tampere. (abu/sda)