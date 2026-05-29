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CL-Final: 8000 Polizisten sichern Paris wegen Ausschreitungen

PSG Champions League Victory Riots - Paris PSG supporters celebrate after the team s victory in the Champions League final in Paris, France on May 6, 2026, as violent clashes erupt following the match ...
Nach Erfolgen von PSG kam es immer wieder zu Ausschreitungen – nun sichern Tausende Polizisten die Stadt.Bild: www.imago-images.de

Wegen wiederholten Fan-Ausschreitungen: 8000 Polizisten während CL-Final in Paris

Paris wird zur Hochsicherheitszone: Die Hauptstadt Frankreichs rüstet sich mit einem Grossaufgebot an Polizeikräften und weitreichenden Beschränkungen für das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am Samstag.
29.05.2026, 07:0829.05.2026, 07:08

Im Grossraum Paris sollen 8000 Polizeibeamte und 2500 Feuerwehrleute eingesetzt werden, um jegliche Störung der öffentlichen Ordnung zu verhindern, kündigte Innenminister Laurent Nuñez an. Frankreichweit werden 22'000 Polizistinnen und Polizisten mit Blick auf das Königsklassen-Endspiel im fernen Budapest (18 Uhr) eingesetzt.

French Interior Minister Laurent Nunez arrives for a ceremony at the Arc de Triomphe monument in Paris, Friday May 8, 2026, marking the 81st anniversary of Victory in Europe Day, which commemorates th ...
Innenminister Laurent Nuñez.Bild: keystone

Verhindert werden sollen massive Ausschreitungen wie beim Finalsieg von PSG in der Champions League Anfang Juni vergangenen Jahres. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie 559 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos. Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in Paris gegeben. Vor allem auf dem später von der Polizei geräumten Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, wo sich Zehntausende Fussballfans zum Public Viewing versammelt hatten, gab es Ausschreitungen. Auch nach dem Erfolg im diesjährigen Halbfinal gegen Bayern München kam es zu einer Krawallnacht.

PSG-Fans «feiern» CL-Finaleinzug mit Krawallnacht – 127 Festnahmen in Paris

Beschränkungen auf den Champs-Élysées

Deshalb gelten an diesem Wochenende auf den Champs-Élysées und am Parc des Princes besondere Einschränkungen. Es gibt Absperrungen von Strassen, Parkverbote und Zugangskontrollen, eine Videoüberwachung kritischer Bereiche und die Schliessung bestimmter Metro-Stationen. Die Gastronomie auf den Champs-Élysée muss vor Anpfiff des Spiels schliessen und ihr Mobiliar nach drinnen bringen.

epa12937538 Riot police confront PSG fans celebrating the team&#039;s victory as they try to gain access to the Champs-Elysee in Paris, France, 06 May 2026. With this victory, Paris Saint-Germain has ...
Auf den Champs-Élysées wird es Absperrungen und Kontrollen geben.Bild: keystone

Bereits nach dem Finaleinzug von Paris Anfang Mai war es in der französischen Hauptstadt zu einzelnen Ausschreitungen gekommen. Im Grossraum Paris gab es 123 Festnahmen und elf Verletzte. Vereinzelt setzte die Polizei Tränengas ein. (nih/sda/dpa)

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quelle: keystone / ronald wittek
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