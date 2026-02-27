sonnig
Bei Testspiel: Lionel Messi von Fans bedrängt – und zu Boden gerissen

A fan who got onto the field grabs Inter Miami&#039;s Lionel Messi at the end of an international friendly soccer match against Ecuador&#039;s Independiente del Valle in Bayamon, Puerto Rico, Thursday ...
Der Sicherheitsmann reisst den Fan zu Boden – und dabei auch Lionel Messi.Bild: keystone

Lionel Messi wird von Fans bedrängt – und dann zu Boden gerissen

In einem Testspiel erlebte Lionel Messi einen Schreckmoment. Kurz vor Schluss der Partie auf Puerto Rico wurde der Fussballstar zu Boden gerissen, nachdem Fans den Platz gestürmt hatten.
27.02.2026, 07:2127.02.2026, 07:21

Lionel Messi wurde in der Nacht auf Donnerstag bei einem Freundschaftsspiel zu Boden gerissen. Bei der Partie mit Inter Miami gegen den ecuadorianischen Klub Independiente del Valle stürmten kurz vor Schluss mehrere Zuschauer das Spielfeld.

Mehrere gelangten zu Messi und wollten ein Bild mit ihm machen. Als der Argentinier gerade mit einem Jungen posierte, wurde er von einem weiteren Fan umarmt. Ein Sicherheitsmann wollte diesen von Messi wegreissen, riss dabei aber auch den Fussballstar zu Boden. Der 38-Jährige blieb dabei unbeschadet. Das Sicherheitspersonal, dem der Fan zuvor entflohen war, machte aber keinen guten Eindruck.

Das Testspiel auf Puerto Rico entschied Inter Miami mit 2:1 für sich. Messi, der in der 43. Minute eingewechselt wurde, traf per Penalty zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den Erstligisten aus Ecuador. Dabei liefen beide Teams in schwer zu unterscheidenden schwarzen Trikots auf. Eigentlich hätte es sich bei der Partie um ein Saisonvorbereitungsspiel gehandelt, doch wurde es auf den gestrigen Donnerstag verschoben.

Bereits am Wochenende ist Miami als Titelverteidiger in die MLS-Saison gestartet. Beim Los Angeles FC hagelte es aber eine 0:3-Niederlage. Am Wochenende geht es mit der Partie gegen Orlando City weiter. (nih)

Mehr Sport:
