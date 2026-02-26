Mit Lausanne ist der letzte Schweizer Vertreter im Europacup ausgeschieden. Bild: keystone

Bitteres Aus für Lausanne nach erster Heimniederlage

Lausanne-Sport verpasst den Einzug in die Achtelfinals der Conference League. Die Waadtländer scheitern im Rückspiel der K.o.-Runde an Sigma Olomouc und kassieren beim Ausscheiden die erste und entscheidende Europacup-Heimniederlage in diesem Jahr.

Mehr «Sport»

Das bittere Ende des letzten Schweizer Vertreters im internationalen Geschäft gipfelte in einer dramatischen Nachspielzeit. Verteidiger Karim Sow brachte das Stade de la Tuilière in den Schlusssekunden vermeintlich noch einmal zum Beben, als er den Ball zum Ausgleich im Netz versenkte. Der Treffer, der das Team von Trainer Peter Zeidler in die Verlängerung gerettet hätte, wurde jedoch wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Über die gesamten 90 Minuten betrachtet, war das Ausscheiden der Hausherren allerdings nicht unverdient. Nach dem vielversprechenden 1:1 im Hinspiel in Tschechien fand Lausanne-Sport vor heimischem Publikum offensiv zu selten statt. Omar Janneh glich für LS aus, noch vor der Pause wurde eine Unachtsamkeit bei einem Eckball von den Tschechen aber eiskalt ausgenutzt. Besonders in der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Waadtländer viel zu wenig zwingende Chancen, um die Abwehr von Sigma Olomouc ernsthaft in Bedrängnis zu bringen und das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Verteidiger Sow war mit seinen gelegentlichen Vorstössen noch der gefährlichste Akteur.

Ausgerechnet im wichtigsten Moment riss damit die starke Heimserie der Lausanner. Im bereits 14. Europacupspiel der laufenden Saison kassierten sie die erste Niederlage im eigenen Stadion – mit fatalen Folgen. Damit endet die europäische Reise der Waadtländer in den Sechzehntelfinals, während der tschechische Cupsieger in die Achtelfinals einzieht.

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)

SR Minakovic (SRB). - Tore: 22. Sip 0:1. 35. Janneh 1:1. 44. Rusek 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (70. Poaty); Mollet (67. Sigua), Custodio, Beloko (67. Traoré); Diakité; Janneh (84. Kana-Biyik), Butler-Oyedeji.

Sigma Olomouc: Koutny; Hadas, Sylla, Maly, Slama; Beran, Rusek (70. Mikulenka), Barath (88. Spacil); Sturm, Kliment (63. Yasser), Sip (70. Slavicek).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Sylla. 48. Mouanga. 62. Sip. 78. Yasser.

Internationaler Überblick

Achtelfinals: Ferencvaros Budapest - Porto/Braga, Panathinaikos Athen - Midtjylland/Betis Sevilla, Dinamo Zagreb/Genk - Freiburg/AS Roma, Celta Vigo - Lyon/Aston Villa; Stuttgart - Braga/Porto, Nottingham - Betis Sevilla/Midtjylland, Bologna - AS Roma/Freiburg, Lille - Aston Villa/Lyon.

Auslosung der restlichen K.o.-Phase am Freitag. (hkl/sda)

Hier geht's zu allen Resultaten der Europa League und der Conference League.