Die Nachricht von Real Madrid während des Spiels gegen Benfica Lissabon war klar.

Fan macht Hitlergruss bei Champions-League-Spiel – Real Madrid reagiert sofort

Die Stimmung rund um das Playoff-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon war bereits aufgeladen. Im Hinspiel kam es zu einem Vorfall, bei dem Real-Star Vinicius Junior offenbar von Benfica-Spieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt wurde. Obwohl Prestianni dies vehement verneinte und von seinem Klub auch Rückendeckung erhielt, wurde der Argentinier für das Rückspiel vom europäischen Fussballverband UEFA vorläufig gesperrt.

Es war derart hitzig, dass es im Vorfeld der Partie vor dem Stadion in Madrid zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern kam.

Zudem machte ein Foto die Runde, das einen Benfica-Fan bei einer Stadiontour im Santiago Bernabeu zeigt. Dabei streckte er bei einem Real-Mannschaftsfoto Vinicius Bananen entgegen. Beim gestrigen Rückspiel in Madrid gab es entsprechende Reaktionen – etwa grosse Spruchbanner, auf denen «Nein zu Rassismus» stand.

Doch dass es auch im eigenen Klub diverse faule Eier gibt, musste Real Madrid am Mittwochabend merken. Bevor das Spiel begann, hielten die Kameras fest, wie ein Fan im Madrider Sektor einen Hitlergruss machte. Gleichzeitig befanden sich vor dem Stadion einige Mitglieder der «Ultras Sur», einer rechtsextremen Fan-Organisation, die aus dem Santiago Bernabeu verbannt ist. Auch sie zeigten Hitlergrüsse und sangen faschistische Parolen.

Wie man auf solche Vorfälle reagiert, zeigte der Klub aus der spanischen Hauptstadt exemplarisch. Noch während des Spiels wurde gegen den Hitlergruss-Fan im Stadion ein Schnellverfahren eingeleitet. Nur wenige Momente nach seinem Fehlverhalten wurde er von Sicherheitskräften aus dem Stadion geführt und vom Klub mit einem Stadionverbot belegt.

Vinicius sichert Real das Weiterkommen in den Achtelfinal. Video: SRF

Aus sportlicher Sicht setzte sich Real Madrid durch. Und wieder spielte Vinicius Junior eine Hauptrolle. Im Hinspiel schoss er das einzige Tor, gestern im Rückspiel sicherte er mit dem Treffer zum 2:1 in der 80. Minute seinem Klub das definitive Weiterkommen in den Champions-League-Achtelfinal. Danach tanzte er wie schon im Hinspiel bei der Eckfahne – dieses Mal aber natürlich vor den eigenen Fans. (abu)