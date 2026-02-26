freundlich
Fan macht Hitlergruss im Stadion – Real Madrid reagiert sofort

epa12776891 Real Madrid fans hold a banner with the slogan &#039;No to racism&#039; during the Champions League play-offs second leg soccer match between Real Madrid and Benfica in Madrid, Spain, 25 F ...
Die Nachricht von Real Madrid während des Spiels gegen Benfica Lissabon war klar.Bild: keystone

Fan macht Hitlergruss bei Champions-League-Spiel – Real Madrid reagiert sofort

26.02.2026, 09:3426.02.2026, 09:34

Die Stimmung rund um das Playoff-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon war bereits aufgeladen. Im Hinspiel kam es zu einem Vorfall, bei dem Real-Star Vinicius Junior offenbar von Benfica-Spieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt wurde. Obwohl Prestianni dies vehement verneinte und von seinem Klub auch Rückendeckung erhielt, wurde der Argentinier für das Rückspiel vom europäischen Fussballverband UEFA vorläufig gesperrt.

Es war derart hitzig, dass es im Vorfeld der Partie vor dem Stadion in Madrid zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern kam.

A Benfica fan taking a tour of the Santiago Bernabéu trophy room was seen holding bananas in-front of Real Madrid team photo.
by u/Ok-Cut-5743 in soccer
Dieses Foto eines Benfica-Fans ging rund ums Playoff-Rückspiel viral.

Zudem machte ein Foto die Runde, das einen Benfica-Fan bei einer Stadiontour im Santiago Bernabeu zeigt. Dabei streckte er bei einem Real-Mannschaftsfoto Vinicius Bananen entgegen. Beim gestrigen Rückspiel in Madrid gab es entsprechende Reaktionen – etwa grosse Spruchbanner, auf denen «Nein zu Rassismus» stand.

Doch dass es auch im eigenen Klub diverse faule Eier gibt, musste Real Madrid am Mittwochabend merken. Bevor das Spiel begann, hielten die Kameras fest, wie ein Fan im Madrider Sektor einen Hitlergruss machte. Gleichzeitig befanden sich vor dem Stadion einige Mitglieder der «Ultras Sur», einer rechtsextremen Fan-Organisation, die aus dem Santiago Bernabeu verbannt ist. Auch sie zeigten Hitlergrüsse und sangen faschistische Parolen.

Real Madrid fan throwing a nazi salute straight to the camera before tonight’s game vs Benfica
by u/LordPunk in soccer
Am rechten unteren Bildrand macht ein Fan den Hitlergruss.

Wie man auf solche Vorfälle reagiert, zeigte der Klub aus der spanischen Hauptstadt exemplarisch. Noch während des Spiels wurde gegen den Hitlergruss-Fan im Stadion ein Schnellverfahren eingeleitet. Nur wenige Momente nach seinem Fehlverhalten wurde er von Sicherheitskräften aus dem Stadion geführt und vom Klub mit einem Stadionverbot belegt.

Vinicius sichert Real das Weiterkommen in den Achtelfinal.Video: SRF

Aus sportlicher Sicht setzte sich Real Madrid durch. Und wieder spielte Vinicius Junior eine Hauptrolle. Im Hinspiel schoss er das einzige Tor, gestern im Rückspiel sicherte er mit dem Treffer zum 2:1 in der 80. Minute seinem Klub das definitive Weiterkommen in den Champions-League-Achtelfinal. Danach tanzte er wie schon im Hinspiel bei der Eckfahne – dieses Mal aber natürlich vor den eigenen Fans. (abu)

«Muss den irgendwie klären»: Kobel nimmt die Schuld nach Champions-League-Aus auf sich
Themen
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 / 24
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 Titel: Borussia Dortmund (1997) – 3:1 gegen Juventus Turin.
quelle: ullstein bild / ullstein bild
Donald Trump nutzt US-Eishockey-Nationalmannschaft für Propaganda während «State of the Union»-Rede
Video: watson
