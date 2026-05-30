Beim CL-Final standen plötzlich PSG-Fans hinter dem Tor von Arsenal-Goalie David Raya. Bild: keystone

Champions-League-Final: PSG-Fans springen aus Block – Polizei greift ein

Plötzlich stehen Fans der Franzosen hinter dem Tor von Arsenal-Schlussmann Raya. Sie müssen zurückgedrängt werden. Auslöser ist eine wesentliche Spielszene.

David Digili / t-online

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Brenzliger Moment im Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal: Beim Endspiel in Budapest am Samstagabend standen plötzlich Anhänger der Franzosen hinter dem Tor von Arsenal-Schlussmann David Raya. Sie waren aus ihrem Fanblock in den Innenraum des Stadions gesprungen. Ein Grossaufgebot der Budapester Polizei stellte sich direkt auf, drängte die Fans zurück.

Was war der Anlass?

Die 65. Minute in der Puskás Aréna: Gerade hatte PSG-Superstar Ousmane Dembélé per Foulelfmeter zum Ausgleich der Franzosen getroffen, da brachen im Pariser Fanblock hinter dem «Gunners»-Tor alle Dämme – Pyrotechnik wurde gezündet, Rauchschwaden umgaben die Ränge. Und einige Anhänger der Pariser sprangen dabei offenbar selbstvergessen über die Absperrung nach unten in den Bereich zwischen Tor und Tribüne.

Der Ausgleich von Dembélé für die Franzosen. Video: SRF

Auf den TV-Bildern war dann zu sehen, wie sich ein ganz in Schwarz gekleidetes Grossaufgebot der Polizei in voller Montur, mit Schutzhelmen, Schlagstöcken und Pfefferspray vor der Tribüne aufstellte und die entsprungenen Fans wieder auf die Ränge zurückdrängte.

Eine Eskalation der Lage konnte schnell verhindert werden. Bild: keystone

Das Spiel wurde vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert derweil nicht unterbrochen. Eine Eskalation der Lage konnte verhindert werden, nach wenigen Minuten zogen die Einsatzkräfte wieder ab. (car/t-online)