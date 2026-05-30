PSG-Kapitän tröstet Gabriel Magalhaes nach verschossenem Penalty. Bild: keystone

PSG-Kapitän zeigt Grösse – nach dem Triumph tröstet Marquinhos Arsenals Pechschützen

Paris Saint-Germain besiegt Arsenal in einem Elfmeter-Krimi und krönt sich zum zweiten Mal in Folge zu den Königen Europas. Gabriel Magalhães ist der Pechvogel, der den fünften und letzten Elfmeter für Arsenal über das Tor haut. Während alle Pariser jubeln und feiern, eilt ihm Marquinhos herbei und sorgt für einen emotionalen Moment.

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Nach dem Schlusspfiff wird gejubelt und gefeiert. Paris Saint-Germain gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Champions League. Jede Freudenseite hat aber auch eine Schattenseite – in diesem Fall trifft es Gabriel Magalhães. Der 28-Jährige verschiesst den letzten und somit entscheidenden Elfmeter.

Während alle Pariser losrennen und mit den Fans jubeln, eilt Marquinhos zu Gabriel herbei und tröstet den Arsenal-Pechschützen. Der 32-Jährige zeigt in einem grossen Moment für PSG Grösse und schenkt seinem Landsmann tröstende Worte.

Nachdem sich die beiden Mannschaften in der regulären Spielzeit mit 1:1 trennten und in der Verlängerung kein Tor mehr fiel, kam es zum spannenden Elfmeterschiessen.

Je fünf Schützen stellten sich zur Verfügung – PSG durfte beginnen.

Als zweiter Arsenal-Schütze schoss Eze am Tor vorbei. Danach scheiterte aber auch PSG-Aussenverteidiger Nuno Mendes an Arsenal-Keeper Raya. Beim Stand von 4:3 hatte Gabriel Magalhães die schwierige Aufgabe, als fünfter und somit letzter offizieller Schütze anzutreten. Der Brasilianer schoss über das Tor und vergrub sofort das Gesicht in seinen Händen. Ein bitterer Moment für den jungen Verteidiger, aber einer, in dem er immerhin sofort Trost erhielt.