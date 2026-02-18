Herzschmerz: Lehkonen bezwingt Genoni und schiesst Finnland in den Halbfinal. Bild: keystone

«Müssen uns nicht mit Ausreden trösten» – Nati scheitert im Viertelfinal knapp an Finnland

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam scheidet im Viertelfinal gegen Finnland auf bittere Art und Weise aus. Es verspielt eine 2:0-Führung und verliert 2:3 nach Verlängerung.

Den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte Artturi Lehkonen in der 64. Minute. Zuvor hatten die Schweizer eine 2:0-Führung verspielt.

Lehkonen entscheidet das Spiel in der Verlängerung. Video: SRF

Diese hielt bis zur 54. Minute, dann musste sich der einmal mehr starke Goalie Leonardo Genoni das erste Mal geschlagen geben – das Tor erzielte Sebastian Aho. In der 58. Minute ersetzten die Finnen Keeper Juuse Saros durch einen sechsten Feldspieler und das zahlte sich aus, wobei die Schweizer Pech bekundeten. Jonas Siegenthaler lenkte den Puck 72 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Stock unglücklich ins eigene Tor. Der Treffer wurde Miro Heiskanen gegeben.

Im Startdrittel hatten sich die Schweizer äusserst stark präsentiert. Damien Riat (15.) und Nino Niederreiter (16.) trafen innert 72 Sekunden zum 2:0. Dem 1:0 ging ein Fehler von Goalie Jussi Saros voraus. Dieser wollte hinter dem Tor zu Niko Mikkola passen, Ken Jäger ging jedoch dazwischen, passte zu Riat, der keine Mühe bekundete, die Führung zu erzielen. Dass die nominell vierte Linie die Führung erzielte, entbehrte nicht einer gewissen Logik. Riat, Jäger und Simon Knak brachten enorm viel Energie ins Spiel.

Die Schweiz legte gut los und ging durch Riat und Niederreiter in Führung. Video: SRF

Das Gegentor verunsicherte die Finnen sichtlich und das nutzten die Schweizer. Niederreiter traf mit einem präzisen Schuss, wobei Mikkola seinem Torhüter die Sicht nahm. Für Niederreiter war dieser Treffer eine Erlösung. Der Stürmer der Winnipeg Jets erlebt ein schwierige Saison. Sowohl ihm als auch den Jets läuft es nicht wie gewünscht, was beim Churer auch darauf zurückzuführen ist, dass ihm ein Knie schon die ganze Spielzeit Probleme bereitet. Das Tor war der erste und einzige Skorerpunkt von Niederreiter an diesem Turnier.

«Wir wollten gewinnen und haben nicht gewonnen. Das schmerzt genug, da müssen wir uns nicht mit Ausreden trösten.» Leonardo Genoni

Das Schussverhältnis im ersten Drittel lautete 5:4 zugunsten der Schweizer. Das sagt vieles aus. Das Team von Trainer Patrick Fischer agierte nicht nur effizient, es verteidigte auch sehr kompakt. Zudem setzte es die Finnen mit einem guten Forechecking immer wieder unter Druck. Ganz so gut wie in den ersten 20 Minuten spielten die Schweizer in der Folge nicht mehr. Die Solidarität im Team war aber offensichtlich, jeder kämpfte um jeden Zentimeter, doch wurde das im letzten olympischen Turnier unter Fischer nicht belohnt.

«Es ist sehr, sehr bitter. Es war klar, dass sie nach dem 2:0 kommen werden. Wir haben gekämpft, sehr gut verteidigt und Leo war super wie immer. Vielleicht hätten wir bei den Powerplays etwas aggressiver spielen und das dritte Tor mehr suchen können.» Roman Josi.

Die Schweizer hätten zum ersten Mal überhaupt an Winterspielen einen Halbfinal bestritten. Zwar gewannen sie 1928 und 1948 in St. Moritz jeweils Olympia-Bronze, damals wurden die Medaillen allerdings in einer Finalrunde mit vier Teams (1928) beziehungsweise in einer Neunergruppe im Modus «jeder gegen jeden» (1948) vergeben. Schon vor vier Jahren in Peking waren die Schweizer im Viertelfinal an Finnland gescheitert, damals waren sie chancenlos und unterlagen 1:5. Diesmal fehlte gegen die nur mit NHL-Spielern angetretenen Finnen wenig, doch das war kein Trost.

Genoni muss den Puck ein entscheidendes drittes Mal aus seinem Tor fischen. Bild: keystone

Finnland - Schweiz 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) n.V.

Mailand, Rho Ice Hockey Arena. - 3090 Zuschauer. - SR Campbell/Dwyer (CAN), Daisy/Suchanek (USA/CZE).

Tore: 15. Riat (Jäger) 0:1. 16. Niederreiter (Suter, Kurashev) 0:2. 54. Aho (Luostarinen, Lindell) 1:2. 59. (58:48) Heiskanen (Hintz, Rantanen) 2:2 (ohne Goalie). 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) 3:2.

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Finnland: Saros; Lindell, Heiskanen; Ristolainen, Mikkola; Matinpalo, Maatta; Jokiharju; Rantanen, Hintz, Granlund; Tervainen, Aho, Lehkonen; Kakko, Lundell, Luostarinen; Armia, Haula, Tolvanen; Kiviranta.

Schweiz: Genoni; Moser, Josi; Kukan, Siegenthaler, Glauser, Marti; Fora, Berni; Meier, Hischier, Kurashev; Niederreiter, Suter, Andrighetto; Bertschy, Thürkauf, Schmid; Riat, Jäger, Knak.

Bemerkungen: Schweiz ohne Fiala und Malgin (beide verletzt), Berra (Ersatzgoalie) und Schmid (überzähliger Goalie). 39. Pfostenschuss Heiskanen, 58. Lattenschuss Hintz.

Schüsse: Finnland 31 (4-16-10-1); Schweiz 24 (5-8-10-0).

Powerplay-Ausbeute: Finnland 0/2; Schweiz 0/2. (abu/sda)

