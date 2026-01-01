Wieder nicht zu schlagen: Ryan Searle. Bild: www.imago-images.de

«Heavy Metal» rockt: Searle wirft Clayton raus und steht im WM-Halbfinal

Ryan Searle heisst der erste Halbfinal-Teilnehmer der Darts-WM 2026. Der Engländer stoppte mit Jonny Clayton die Weltnummer 5.

Ralf Meile Folge mir

Im Darts sind zwei Dinge besonders wichtig: Hoch zu skoren und am Ende jedes Legs besonders präzise zu zielen, um die 501 Punkte auf Null zu bringen. Bei Jonny Clayton stimmte einer dieser Punkte nicht, weshalb die WM im Alexandra Palace in London für ihn am Neujahrstag vorbei ist.

Sein Bezwinger: Ryan Searle. Der 38-jährige Engländer beendete die Partie mit der starken Checkout-Quote von 56,7 Prozent. Das machte den Unterschied aus, Clayton konnte nur 25 Prozent seiner Chancen nutzen.

Jonny «The Ferret» Clayton. Bild: www.imago-images.de

Clayton hatte vor allem zu Beginn des Viertelfinals grösste Mühe, wenn er auf die Doppelfelder zielen musste. So zog Searle rasch auf 3:0 Sätze davon. Erst im vierten Durchgang gelang es Favorit Clayton, seinem Gegner als erstem überhaupt an diesem Turnier einen Satz abzunehmen. Eindrückliche 17 Sätze in Folge hatte Searle seit WM-Beginn damit gewonnen.

Auf den Satzverlust reagierte «Heavy Metal», indem er den umkämpften fünften Satz mit 3:2 für sich entscheiden konnte, als er 111 Punkte checkte. Für Clayton hätte ein neuerlicher Satzgewinn ein Wendepunkt sein können.

So konnte er zwar zunächst noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch das war nichts mehr als ein letztes Aufbäumen. Mit 3:0 Legs gewann Ryan Searle den siebten Satz und damit das Match mit 5:2. In der Weltrangliste wird er damit mindetens auf Rang 7 aufsteigen, vor dieser WM belegte er Platz 20.

Das zweite Spiel am Nachmittag

Überraschungsmann Justin Hood bekommt es mit Gary Anderson zu tun. Auf dem Papier ist die Ausgangslage klar: Hier mit Hood ein WM-Debütant, dort mit Anderson der Weltmeister der Jahre 2015 und 2016.

Gut drauf: Justin «Happy Feet» Hood. Bild: keystone

Doch auch diese Partie wird nicht mit Stift und Papier, sondern mit Pfeilen und einer Scheibe ausgetragen. Der 32-jährige und 1,62 m grosse Hood brillierte im Achtelfinal mit einem 4:0-Sieg gegen Josh Rock, bei dem er einen Average von 101,2 Punkten spielte. Fast das gesamte Turnier schaffte es der Engländer, auf diesem Niveau zu agieren.

Anderson ist also gewarnt. Der 55 Jahre alte «Flying Scotsman» zeigt indes ebenfalls ein starkes Turnier und nahm zuletzt den taumelnden Riesen Michael van Gerwen aus dem Turnier.

Die beiden Viertelfinals am Abend

20.15 Uhr: Luke Littler – Krzysztof Ratajski

Danach: Luke Humphries – Gian van Veen

Gian «The Giant» van Veen. Bild: keystone

Schaffen die beiden Topfavoriten den Sprung in die Halbfinals? Alles andere als ein Weiterkommen von Titelverteidiger Luke Littler gegen den überraschenden Polen Krzysztof Ratajski wäre eine Sensation. Deutlich offener ist die zweite Partie: Gian van Veen gilt als einer der grössten Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit. Dem 23-jährigen Niederländer ist es durchaus zuzutrauen, dass er mit Luke Humphries den Weltmeister 2024 eliminieren kann.

Die Halbfinals

Littler/Ratajski – Searle

Humphris/van Veen – Anderson/Hood

Luke «The Nuke» Littler. Bild: keystone

Die Halbfinals finden am Freitag, 2. Januar statt. Beide Partien werden am Abend ab 20.30 Uhr ausgetragen. Der WM-Final steigt dann am Samstag um 21 Uhr.