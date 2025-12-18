Nebel
DE | FR
burger
Sport
Darts

Darts-WM: David Munuya schafft Sensation gegen Mike De Decker

18/12/2025. 2025/26 World Darts Championship David Munyua during the 2025/26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 18 December 2025. Editorial use only , ...
David Munyua überrascht an der Darts-WM.Bild: IMAGO/Pro Sports Images

Sensation an der Darts-WM: Kenianischer Debütant wirft Weltnummer 18 raus

18.12.2025, 18:0418.12.2025, 18:04

Verrückter Frühabend an der Darts-WM im Alexandra Palace. David Munyua ist der erste Afrikaner ausserhalb von Südafrika, der seinen Kontinent an der Weltmeisterschaft vertritt. Und der Kenianer schafft in der ersten Runde gleich eine Sensation: Er wirft nach 0:2-Satzrückstand die Weltnummer 18 Mike De Decker aus Belgien raus.

Die Sensation ist umso grösser, da Munyua noch nicht lange Darts spielt. «Es stimmt, ich spiele erst seit drei Jahren», erklärte der studierte Tierarzt im Vorfeld der WM. Früher habe er hauptsächlich Pool gespielt. Aber: «Eines Tages trank ich ein Bier mit einem Freund, und der sagte mir, dass er früher Darts gespielt hat. Er zeigte mir, wie es funktioniert. Ich warf meine ersten Pfeile und dachte: ‹Wow, das macht Spass.›»

Der 30-Jährige erlebte eine turbulente Partie. Im ersten Satz kassierte er gleich im ersten Leg das Break. Im zweiten Satz legte er selbst mit Break vor, vergab in der Folge aber mehrere Satzdarts und verlor den Durchgang doch noch. Immer wieder kam es vor, dass sich der Kenianer verzählte und auf das falsche Feld warf. Zwischenzeitlich landete von gar noch die berühmte Ally-Pally-Wespe mitten in seinem Gesicht und nach sechs perfekten Darts durfte er kurz gar von einem Nine-Darter träumen.

Am Ende zeigte sich der Aussenseiter mit stärkeren Nerven als sein gesetzter Kontrahent. Beflügelt von der eigenen Leistung und getragen von den Fans wurde Munyua immer stärker und gewann die Sätze drei, vier und fünf und damit auch das Match. Der WM-Debütant spielte dabei 80,78 Punkte im Drei-Dart-Average. De Decker war mit 83,83 sogar leicht besser, verlor aber dennoch, weil er immer wieder Versuche auf die Doppel ausliess.

«Es ist absolut einer der besten Momente meines Lebens», sagte der studierte Tierarzt später im Interview bei TV-Sender Sport1. Die Fans und die Energie im Ally Pally seien eigentlich zu verrückt gewesen für ihn. Munyua ergänzt: «Ich habe einfach versucht, mich zusammenzureissen und mein Bestes zu geben.»

Auch die Schweiz konnte gestern feiern:

25'000 Pfund nach dem ersten WM-Sieg: So geht es für Stefan Bellmont nun weiter

Auch Japaner schafft Überraschung

Es ist nicht die erste Überraschung im Ally Pally an diesem Tag. Zuvor hat der japanische Debütant Motomu Sakai bereits den Franzosen Thibault Tricole glatt in drei Sätzen aus dem Turnier geworfen.

Dabei zog der 28-Jährige eine grosse Show ab. Bereits sein Walk-on war denkwürdig, als er zu Anime-Musik tanzend auf die grösste Darts-Bühne der Welt marschierte. Auch während der Partie liess sich Sakai immer wieder von den Fans feiern und packte regelmässig neue Tanzmoves aus. «Ich glaube daran, dass die Darts umso besser fliegen, je mehr ich tanze», sagte Sakai auf der Pressekonferenz nach der Partie. Der Japaner trifft in der zweiten Runde auf den Schweden Andreas Harrysson. (abu)

Mehr Sport-Geschichten:
Für Lausanne geht es gegen «die Schande der Stadt» um das europäische Überwintern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Darts-Weltmeister der PDC
1 / 16
Die Darts-Weltmeister der PDC
Seit 1994 werden Darts-Weltmeisterschaften vom Verband PDC ausgetragen. Der Rekord-Champion wird noch für lange Zeit der gleiche bleiben.
quelle: imago sportfotodienst / action plus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dartduell: Watson vs. Stefan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Scheichs bieten Europameister 400'000 Euro Lohn – wenn er für die Emirate antritt
Timo Barthel ist in der Zwickmühle. Der Deutsche ist Weltklasse in einer Randsportart und kann über Nacht steinreich werden. Doch er lehnt ein unmoralisches Angebot der Vereinigten Arabischen Emirate ab.
Ein Engelchen auf der einen Schulter, ein Teufelchen auf der anderen. Timo Barthel wird vor die Prüfung gestellt: Verzichte ich auf wahnsinnig viel Geld und bleibe mir treu – oder streiche ich den Jackpot meiner Karriere ein?
Zur Story