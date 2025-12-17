Bild: keystone

Gala gegen Barney! Bellmont gewinnt als erster Schweizer ein Spiel an der Darts-WM

Stefan Bellmont schreibt Schweizer Sportgeschichte. Als erster Schweizer überhaupt gewinnt er ein Spiel an der Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London – und wie! Der Zuger deklassiert den vierfachen Weltmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden und gewinnt in drei Sätzen.

Nur einmal zittern Bellmont die Hände: Als er im dritten Satz seine ersten beiden Matchdarts vergibt. Den dritten Versuch auf die Doppel-4 verwertet er dann aber souverän und macht den Einzug in die nächste Runde klar. (abu)

Update folgt.