Darts-WM: Stefan Bellmont schlägt van Barneveld mit Gala-Vorstellung

Switzerland&#039;s Stefan Bellmont in action during his first round match against Netherland&#039;s Jermaine Wattimena during day one of the World Darts Championship at Alexandra Palace, in London, Su ...
Bild: keystone

Gala gegen Barney! Bellmont gewinnt als erster Schweizer ein Spiel an der Darts-WM

17.12.2025, 22:0417.12.2025, 22:04

Stefan Bellmont schreibt Schweizer Sportgeschichte. Als erster Schweizer überhaupt gewinnt er ein Spiel an der Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London – und wie! Der Zuger deklassiert den vierfachen Weltmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden und gewinnt in drei Sätzen.

Nur einmal zittern Bellmont die Hände: Als er im dritten Satz seine ersten beiden Matchdarts vergibt. Den dritten Versuch auf die Doppel-4 verwertet er dann aber souverän und macht den Einzug in die nächste Runde klar. (abu)

Update folgt.

