18 legendäre Fussballer, deren Rückennummern nicht mehr vergeben werden

Maradona, Zelli und der Papst: Wessen Rückennummer nie mehr vergeben wird

In der Schweiz kennt man diese besondere Art der Ehrung vor allem im Eishockey. Doch es gibt auch Fussballer, die in ihrem Klub von so grosser Bedeutung waren, dass ihre Rückennummern nie mehr vergeben werden – und im Ausland gibt es sie sowieso.
25.12.2025, 19:5825.12.2025, 19:58
Ralf Meile
Ralf Meile

Es ist eine ganz besondere Ehre: Wenn du bei einem Fussballklub so tiefe Spuren hinterlassen hast, dass das Trikot mit deiner Nummer nie mehr ein Spieler des Vereins tragen wird. Zahlreiche Ikonen des Spiels durften sich über diese Auszeichnung freuen – und auch andere, wie gleich das erste Beispiel zeigt:

1 Papst Johannes Paul II.

🇵🇱 KS Cracovia

FILE -- Pope John Paul II appears at a window of his rooms of the 10th floor of Rome&#039;s Gemelli Polyclinic Hospital, Sunday, March 13, 2005, where he was hospitalized, for the traditional blessing ...
Bild: keystone

Der polnische Geistliche mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla war bekennender Fan des Klubs und spielte in jungen Jahren als Torhüter selber Fussball. Als der Papst im Jahr 2005 das Team seines Lieblingsklubs zu einer Privataudienz in den Vatikan einlud, revanchierte sich KS Cracovia mit der Geste, die Nummer 1 nie mehr zu vergeben. In dieser Saison tragen die Goalies im Kader deshalb die Rückennummern 13, 27, 33 und 99.

2 Massimo Ceccaroni

🇨🇭 FC Basel

Massimo Ceccaroni zeigt sich den rund 50 000 FC Basel Fans am Mittwoch, 8. Mai 2002, die auf dem Barfuesserplatz in Basel den Meistertitel feierten. (KEYSTONE/Markus Stuecklin)
Bild: KEYSTONE

Seine gesamte Junioren- und Profikarriere bestritt der Verteidiger für den FCB. Ceccaroni war kein Künstler, er arbeitete Fussball und wurde nach rund 400 Profi-Einsätzen für Rot-Blau nicht zuletzt deshalb Kult, weil ihm in der Nationalliga A kein einziges Tor gelang. Die vielleicht beste Chance vergab Ceccaroni, als er gegen Peter Jehle einen Penalty treten durfte – und gegen den blutjungen GC-Goalie scheiterte.

Der Kult-Penalty
30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor

3 Paolo Maldini

🇮🇹 AC Milan

Paolo Maldini AC Milan
Bild: imago-images.de

902 Pflichtspiele machen den Verteidiger zum Rekordspieler der Rossoneri. Paolo Maldini wurde mit Milan sieben Mal Meister und gewann fünf Mal die Champions League. Schon sein Vater Cesare Maldini, späterer italienischer Nationaltrainer, war eine Milan-Legende. Paolos Sohn Daniel sorgte 2022 dafür, dass die dritte Generation der Familie Maldini den Scudetto mit der AC Milan gewinnen konnte.

22 Sportlerinnen und Sportler, die noch erfolgreicher sind als ihre Mamis und Papis

4 Javier Zanetti

🇮🇹 Inter Mailand

Bildnummer: 10540121 Datum: 06.05.2012 Copyright: imago/Anan Sesa Javier Zanetti Inter Celebration - Milano 06/05/2012 - Serie A 2011/2012 - Inter Mailand vs. AC Milan - PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA Pa ...

Beinahe zwei Jahrzehnte lang hielt der argentinische Verteidiger für Inter seine Knochen hin. Mit 858 Spielen ist er der Rekordhalter des Klubs, Zanetti gewann 16 Titel, darunter fünf Meisterschaften und die Champions League.

Das ist die perfekte Welle
Wie sich die Frisur von Javier Zanetti in den 19 Jahren bei Inter veränderte? Gar nicht!

5 Franz Beckenbauer

🇩🇪 Bayern München

Franz Beckenbauer (FC Bayern M
Bild: imago sportfotodienst

Der «Kaiser» stand angeblich vor einem Wechsel zu 1860 München, doch weil er sich in einem Spiel gegen die Sechzger eine Watschn fing, änderte er seine Meinung. Beckenbauer ging zu Bayern München, wo er mit Sepp Maier, Uli Hoeness und anderen eine Ära prägte. Später steuerte Beckenbauer lange Jahre als Präsident die Geschicke des Klubs.

«Schaun mer mal, dann sehn mer scho» – das waren Beckenbauers legendärste Sprüche

6 Bobby Moore

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham United

Bobby Moore f
Bild: imago sportfotodienst

Die «Hammers» waren in Englands Weltmeisterteam 1966 tonangebend. Bobby Moore war wie im Klub der Captain, seine Mannschaftskollegen Geoff Hurst (drei Treffer, darunter das berühmt gewordene Wembley-Goal) und Martin Peters schossen beim 4:2-Sieg gegen Deutschland die Tore im Final. Mit West Ham hatte Moore in den zwei Jahren zuerst den FA Cup und anschliessend den Cupsieger-Cup gewonnen.

7 Marius Lacatus

🇷🇴 Steaua Bukarest

Marius Lacatus Panini WM 1990
Bild: panini

Das Leben kann so einfach sein, wenn man noch ein Kind ist. Marius Lacatus war bloss deshalb einer meiner Lieblinge im Panini-Album der WM 1990, weil sein Name klingt wie der eines römischen Legionärs bei Asterix – und er dazu eine Frisur hatte, die aussieht wie der Helm eines römischen Legionärs. Bei Steaua fallen die zehn Meistertitel und der Triumph im Meistercup 1986 womöglich stärker ins Gewicht.

8 Karel Poborsky

🇨🇿 Dynamo Budweis

Video: YouTube/UEFA

Es gibt Tore, die vergisst man nie. So wie Karel Poborskys Lob an der EM 1996 gegen Portugal, als Tschechien bis in den Final vorstiess. Der Mittelfeldspieler wurde danach Meister mit Manchester United, spielte bei Benfica und Lazio Rom. Den Anfang und das Ende seiner Profikarriere bestritt Karel «Steve» Poborsky in Budweis – wo sie seine Nummer 8 nie mehr vergeben.

9 Giorgio Chinaglia

🇺🇸 New York Cosmos

Bildnummer: 55078010 Datum: 07.07.2006 Copyright: imago/EntertainmentPictures 2006 - Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos - Movie Set PICTURED: GIORGIO CHINAGLIA. Mandat ...

Der italienische Stürmer galt als extravagant, offenherzig und extrovertiert – Eigenheiten, die bestens nach New York passen. Chinaglia brachten seine viele Tore für Lazio Rom dorthin, bei Cosmos spielte er gemeinsam mit Pelé und Beckenbauer. Später gehörte ihm der Klub und als die New York Cosmos 2014 neu gegründet wurden, zogen die neuen Besitzer Chinaglias Nummer 9 zurück.

10 Diego Maradona

🇮🇹 SSC Napoli

MARADONA Diego Team SSC Neapel UEFA Pokal Saison 1988 - 1989 Spiel VfB Stuttgart - SSC Neapel 3 : 3 UEFA Pokal Finale 1989 am 17.Mai 1989 in Stuttgart *** MARADONA Diego Team SSC Naples UEFA Cup Seaso ...
Bild: www.imago-images.de

Maradona ist womöglich die Nummer 10 der Fussballgeschichte. Den Aussenseiter Napoli machte der göttliche Argentinier zum italienischen Meister, wofür sie ihm bis heute und in alle Ewigkeit zu Füssen liegen. Nicht nur seine Rückennummer wird in Neapel nie mehr vergeben: Nach seinem Tod wurde das Stadio San Paolo in Stadio Diego Armando Maradona umbenannt.

Diego Maradona war die Sonne, um die sich alles drehte

11 Luigi Riva

🇮🇹 Cagliari

Luigi Gigi Riva US Cagliari
Bild: imago-images.de

Als der frühere Stürmer Anfang 2024 im Alter von 79 Jahren starb, trauerte ganz Sardinien um seinen «König». Riva war 1970 etwas schier Unmögliches gelungen: Er schoss den krassen Aussenseiter US Cagliari zum einzigen Meistertitel der Klubgeschichte. Dass der Nationalspieler mit dem hammerharten Schuss (42 Spiele, 35 Tore) trotz lukrativer Angebote der reichen Klubs aus dem Norden Cagliari immer treu blieb, liess die Liebe der Tifosi ins Unermessliche steigen. Zumal Riva gar nicht von der Insel stammte, sondern vom Lago Maggiore.

12 Recep Tayyip Erdogan

🇹🇷 Basaksehir Istanbul

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan ANKARA, TURKEY - JULY 27: ----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS ...
Bild: www.imago-images.de

Der türkische Meister von 2020 (mit dem Schweizer Gökhan Inler) ist eng mit dem Staatspräsidenten verbunden. Basaksehir trägt daher den Übernamen «Erdogan-Klub» – und steht bezüglich Popularität weit hinter den Istanbuler Grossklubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas.

13 Davide Astori

🇮🇹 Fiorentina und Cagliari

Davide Astori (Fiorentina), JANUARY 5, 2018 - Football / Soccer : Italian Serie A match between ACF Fiorentina 1-1 Inter Milan at Stadio Artemio Franchi in Florence, Italy. Noxthirdxpartyxsales PUBLIC ...
Bild: imago sportfotodienst

Im März 2018 herrscht Trauer im italienischen Fussball. Am Morgen des Auswärtsspiel in Udine wird Fiorentina-Captain Davide Astori tot im Hotelzimmer gefunden. Er starb 31-jährig an einem Herzstillstand. Um an ihn zu erinnern, zogen Cagliari, für das er die meisten seiner Spiele bestritten hatte, und die Fiorentina Astoris Nummer 13 zurück.

14 Johan Cruyff

🇳🇱 Ajax Amsterdam

25-04-2022 Madame Tussauds honors Johan Cruijff on birthday. In honor of the 75th birthday of Johan Cruijff, Madame Tussauds Amsterdam has added an image of the best football player of all time for th ...
Bild: www.imago-images.de

Es gibt viele Legenden mit der 7, der 9 oder der 10. Aber bei der 14 denken wohl die allermeisten Fussballfans zuerst an Johan Cruyff. Der Niederländer gilt als einer der besten Offensivspieler der Geschichte, Ajax, Barcelona und das Nationalteam mit dem «Voetbal totaal» prägte er. Die Geschichte, wie Cruyff zur 14 kam, geht so: Eigentlich stürmte er mit der 9, doch sein Teamkollege Gerrie Mühren fand sein Trikot mit der 7 nicht. Cruyff bot ihm die 9 an, nahm selber die 14 und blieb dabei. An der WM 1974 hatten die Oranje die glorreiche Idee, ihre Spieler alphabetisch zu nummerieren, weshalb Goalie Jan Jongbloed die 8 trug. Cruyff behielt als einziger Spieler seine übliche Nummer 14.

17 Marc Zellweger

🇨🇭 FC St.Gallen

Der St. Galler Marc Zellweger jubelt am Super League Spiel FC St. Gallen gegen den AC Bellinzona am Donnerstag, 13. Mai 2010 in der AFG Arena in St. Gallen. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Bild: KEYSTONE

Mit 20 Jahren war «Zelli» noch Stürmer beim viertklassigen FC Seuzach, dann gab ihm der FC St.Gallen eine Chance. Er packte sie – und wie. Als stürmender Aussenverteidiger mit wehender Mähne wurde Zellweger auf dem Espenmoos zum Fan-Liebling, zum Schweizer Meister 2000 und zum Nationalspieler. Nach einem Wechsel zum 1. FC Köln und einem Kurzabstecher nach Wil kehrte der Winterthurer zum FCSG zurück, für den er insgesamt über 500 Spiele bestritt.

Von Amoah bis Zellweger – der Meisterfrühling des FCSG im Jahr 2000

20 Diogo Jota

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FC Liverpool

Liverpool fans visit a Diogo Jota mural before the pre-season friendly match at Anfield, Liverpool, England, Monday, Aug. 4 ,2025. (Peter Byrne/PA via AP) Britain Liverpool Jota
Bild: keystone

Eben noch war Diogo Jota mit dem FC Liverpool Meister geworden und hatte mit Portugal die Nations League gewonnen. Doch im Sommer 2025 starb er 28-jährig an der Seite seines Bruders bei einem Autounfall. Gemäss den Ermittlern sass Jota am Steuer des Lamborghini, der nachts beim Überholen von der Strasse abgekommen und in Brand geraten war.

22 Jude Bellingham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Birmingham City

Birmingham City v Luton Town - Sky Bet Championship - St Andrew s Trillion Trophy Stadium Birmingham City s Jude Bellingham EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture list ...
Bild: www.imago-images.de

Bei den «Blues» erkannten sie das aussergewöhnliche Talent Bellinghams schon früh. Mit 16 Jahren gab er sein Debüt für den englischen Zweitligisten, später wurde er zum jüngsten Torschützen von Birmingham City. Als Bellingham mit 17 Jahren zu Borussia Dortmund wechselte, beschloss sein Ausbildungsklub, die Rückennummer 22 nie mehr zu vergeben.

27 Sanel Kuljic

🇦🇹 SV Ried

Sanel Kuljic SV Ried
Bild: imago-images.de

Der Stürmer ballerte die SV Ried in die Bundesliga und wurde dort mit überragenden 34 Treffern Torschützenkönig. Dafür wurde Kuljics Nummer 27 «heiliggesprochen». Fromm war er jedoch nicht. Einige Jahre nach seiner Zeit in Sion (22 Spiele, 12 Tore) wechselte er vom Rasen ins Gefängnis: Kuljic stand im Zentrum eines Wettskandals und kassierte eine fünfjährige Haftstrafe. Wieder auf freiem Fuss wurde er erneut festgenommen, dieses Mal wegen Kokainhandels.

Ex-Sion-Stürmer Kuljic aus dem Knast, aber weiter im Visier: «Habe Angst um mein Leben»
