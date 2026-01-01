klar-4°
Darts-WM: Luke Littler stürmt in den WM-Halbfinal. Zieht Humphries nach?

England&#039;s Luke Littler during his match against Poland&#039;s Krzysztof Ratajski on day eighteen on day eighteen of the World Darts Championship at Alexandra Palace in London, Thursday Jan. 1, 20 ...
Ratajski (rechts) hatte gegen Littler das Nachsehen.Bild: keystone

Littler stürmt in den WM-Halbfinal – kann Humphries nachziehen?

Luke Littler hat an der Darts-WM in London einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Nach einem Sieg über den Polen Krzysztof Ratajski steht der 18-jährige Engländer in den Halbfinals.
01.01.2026, 21:1601.01.2026, 21:16
Ralf Meile
Ralf Meile

Bei seiner dritten WM-Teilnahme kann Luke Littler zum dritten Mal den Final erreichen. Im Viertelfinal am Neujahrsabend setzte er sich souverän mit 5:0 gegen Krzysztof Ratajski durch. Littler trifft im Halbfinal auf seinen 38-jährigen Landsmann Ryan Searle.

01/01/2026. 2025/26 World Darts Championship Luke Littler during the 2025/26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 1 January 2026. Editorial use only , C ...
Herr der Lage: Luke Littler.Bild: www.imago-images.de

Beinahe spannender als das Match, war die Frage, wie Littler vor dem Match empfangen wird. Nach dem Achtelfinal-Sieg über Rob Cross hatte sich die Weltnummer 1 mit den Fans angelegt. Sie sollen ihn ruhig ausbuhen, meinte der 18-Jährige, denn sie würden Eintritt bezahlen und damit für sein Einkommen sorgen.

Vor dem Viertelfinal gegen Ratajski waren zwar vereinzelt Pfiffe im «Ally Pally» zu hören. Doch die grosse Mehrheit der Anhänger hatte dem Star verziehen und feierte ihn von Anfang an.

Gleich im entscheidenden Leg des ersten Satzes riss Littler die Fans von den Sitzen. Er checkte 170 Punkte aus, «Big Fish» genannt, und feierte dies ausgelassen mit einer Fischer-Geste. Druck schien von ihm abgefallen zu sein – gänzlich unbelastet war Littler nach dem Trubel um seine Aussage wohl doch nicht angetreten.

Von seinem polnischen Gegner kam an dessen 49. Geburtstag zu wenig Gegenwehr. Und wenn sich Ratajski mal Chancen boten, liess er diese durch eine schwache Quote auf die abschliessenden Doppelfelder platzen. Wie beim bislang grössten WM-Erfolg des «Polish Eagle» im Jahr 2021 endete auch dieses Turnier im Viertelfinal.

Humphries – Van Veen

Der Ausgang des letzten Viertelfinals, der noch heute Abend steigt, scheint einigermassen offen zu sein. Gian van Veen gilt als einer der grössten Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit. Dem 23-jährigen Niederländer ist es durchaus zuzutrauen, dass er mit Luke Humphries den Weltmeister 2024 eliminieren kann. Die letzten vier Duelle zwischen den beiden gingen an van Veen, den Junioren-Weltmeister der Jahre 2024 und 2025.

Die ersten beiden Viertelfinals

«Heavy Metal» Searle im WM-Halbfinal – und Altmeister Anderson ebenso

Die Halbfinals

Littler (1) – Searle (20)
Humphries (2) oder van Veen (10) – Anderson (14)

Die Halbfinals finden am Freitag, 2. Januar statt. Beide Partien werden am Abend ab 20.30 Uhr ausgetragen. Der WM-Final steigt dann am Samstag um 21 Uhr.

Mehr von der Darts-WM:
