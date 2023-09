Der EHC Biel will nach dem verlorenen Playoff-Final zurückschlagen. Bild: keystone

Der Eismeister-Check

Biel geht mit einem extremen Stilwechsel gegen den «Final-Blues» vor

Nach der besten Saison seit dem Titelgewinn von 1983 fehlte nur ein einziger Sieg zur Meisterschaft. So hoch ist Biel seit 40 Jahren nie mehr geflogen und es gibt einige Gründe für ein wenig Höhenangst.

Es fehlte so wenig. Die Niederlage im 7. Finalspiel war wie das jähe Erwachen aus einem schönen Traum. Das Ende der wohl dramatischsten, aufwühlendsten Wochen der neueren Bieler Sportgeschichte. Die Spieler hatten alles gegeben. Auch um ihrem Trainer zum Abschied einen meisterlichen Triumph zu bescheren: Antti Törmänen ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt und muss sein Amt aufgeben. Er hat seit dem 11. Dezember 2017 Biels Hockeykultur geprägt und nun beginnt eine neue Ära.

Es ist möglich, aber keineswegs sicher, dass Biel diese riesige Herausforderung zu meistern vermag. Sportchef Martin Steiegger hat auf dem Transfermarkt zwar keine Leistungsträger verloren. Aber eben auch keine Leitwölfe verpflichtet, die dazu in der Lage sind, die Hierarchie aufzumischen. Vielleicht kann diese Mannschaft noch einmal so über sich hinauswachsen. Aber nach der besten Saison seit 40 Jahren gibt es Grund für Höhenangst: Die Erwartungen sind noch einmal gestiegen. Die Zusatzbelastung durch die Champions Hockey League ist nicht zu unterschätzen.

Abgesehen vom Coaching-Bereich hat Martin Steinegger einen ruhigen Sommer hinter sich. Bild: keystone

Antti Törmänens Nachfolger Petri Matikainen hat mit ziemlicher Sicherheit den schwierigsten Job der Liga: Er muss nicht einen gescheiterten oder gefeuerten Trainer ersetzen. Sondern einen Chef, der mit einer einfühlsamen und doch fordernden Art eine der erstaunlichsten Leistungskulturen unseres Hockeys aufgebaut hat: Er setzte höchste Leistungsanforderungen durch und sorgte doch für Hockey-Romantik in einem nahezu familiären Umfeld. Wie kommt der neue Trainer in diesem Umfeld zurecht?

Petri Matikainen war in Finnland nach einer Spielerkarriere (1999) erst einmal Gendarm, ehe er als Trainer wieder ins Eishockey zurückkehrte (2003). In Finnland wird erzählt, in jungen Jahren habe er auch schon mal mit einer Kettensäge in der Kabine getobt. Ein Polizist anstelle eines Psychologen und Spielerverstehers: Der Stilwechsel könnte nicht extremer sein.

Und doch ist es vielleicht genau das, was die Bieler brauchen, um den Final-Blues zu vertreiben und noch einmal hoch zu fliegen und die Höhenangst zu vertreiben: einen extremen Stilwechsel. Einen nächsten Antti Törmänen gibt es nämlich sowieso nicht. Es wäre unmöglich, ihn zu kopieren.

Der Trainer

Martin Steineggers Wunschtrainer war Tommi Niemelä, den Lahti allerdings nicht aus dem Vertrag aussteigen liess. Also kommt der weitgereiste Petri Matikainen – mit Erfahrung in Finnland, Russland und zuletzt fünf Jahren in Österreich, wo er mit Klagenfurt zweimal Meister geworden ist.

Er steht für einen radikalen Stilwechsel. Nicht unbedingt, was die Spielkultur angeht. Wohl aber den Führungsstil. In jungen Jahren galt er als Hitzkopf, 2011 wurde er bei einem Spiel zwischen Helsingfors und Lahti in die Kabine geschickt. Die Schiedsrichter mussten die Lage mit 465 Strafminuten beruhigen. Und doch ist er in Finnland zweimal Trainer des Jahres geworden. Sein Vertrag in Klagenfurt war noch bis 2024 gültig und ist im April «im gegenseitigen Einvernehmen» aufgelöst worden.

Ein ganz anderer Typ als noch Antti Törmänen: Petri Matikainen. Bild: keystone

Die Gefahr einer vorzeitigen Vertragsauflösung ist auch in Biel erheblich: Martin Steinegger pflegt zwar den Trainer durch alle Böden hindurch zu stützen. Aber bei einem so radikalen Stilwechsel gibt es kaum Spielraum für Diplomatie und Kompromisse. Nach dem Grundsatz «My way or the highway». Beklagen dürfen sich die Spieler nicht, wenn es mal verbal rumpeln sollte: Als Martin Steinegger auf der Suche nach einem neuen Trainer auch Christian Wohlwend befragt und einen guten Eindruck gewonnen hatte, telefonierten die Spieler noch spät in der Nacht herum, um diesen Trainer zu verhindern.

Da wussten sie halt noch nicht, dass die gepfefferte finnische Antwort auf Christian Wohlwend ihr neuer Chef werden wird.

Die Stärken und Schwächen

Harri Säteri und Joren van Pottelberghe bilden das beste Torhüterduo der Liga. Von Antti Törmänen zu Petri Matikainen: Der extremste Stilwechsel seit dem Wiederaufstieg von 2008 hat Eklat-Potenzial.

Eine kompetente Führung auf allen Ebenen (Verwaltungsrat, Manager Daniel Villard, Sportchef Martin Steinegger), die auch mit hohen Erwartungen, kritischen Situationen und einem radikalen Stilwechsel souverän umzugehen vermag. Das Alter und die Verletzungsanfälligkeit von einigen Schlüsselspielern (8 wichtige Spieler sind 30 oder älter) sind Risikofaktoren, die durch die Zusatzbelastung Champions Hockey League erhöht werden.

So viel Talent und Erfahrung, dass es an einem guten Abend nach wie vor auf alle offensiven und defensiven Herausforderungen eine spielerische Lösung gibt. Biel muss hohe Erwartungen in Zeiten der Erneuerung erfüllen: Mehr als 15 auslaufende Verträge sind ein erhebliches Risiko, verschaffen dem Sportchef zwar Handlungsfreiheit, aber auch mehr schlaflose Nächte.

Die Prognose

Jede Saison gerät ein Titan in Schwierigkeiten. Biel ist letzte Saison so hoch geflogen wie seit dem letzten Titel (1983) nie mehr, war erstmals seit dem Wiederaufstieg von 2008 die Nummer 1 im Kanton (in der Qualifikation und in den Playoffs besser als der SCB) und ein Titan geworden. Aber Biel hat alle Symptome eines Absturzkandidaten: viele verletzungsanfällige Schlüsselspieler im Spätherbst ihrer Karriere, ein extremer Stilwechsel auf der Trainerposition und die Notwendigkeit, in Zeiten hoher Erwartungen die Mannschaft zu erneuern.

Ein Mix, der zuletzt dem SCB spektakulär zum Verhängnis geworden ist. Es wäre vermessen, erneut Platz 2 und den Final zu erwarten. Der Pessimist sieht einen taumelnden Titanen, der Schwierigkeiten haben wird, die Playoffs zu erreichen. Der Optimist vertraut der Leidenschaft der Hockey-Romantiker und der Kompetenz der Führung. Biel wird nicht ohne Turbulenzen durch die Saison kommen und sich am Ende knapp in der oberen Tabellenhälfte halten. Aber es ist nicht ganz sicher, ob beim letzten Spiel der gleiche Trainer an der Bande stehen wird wie beim Saisonauftakt.

Prognose: Platz 7

