Die Lakers sind die Hockey-Antwort auf den SC Freiburg

Sportchef Janick Steinmann und Trainer Stefan Hedlund haben die Lakers in schwindelerregende Höhen geführt. Kein anderer Klub hat in den letzten drei Jahren so viel aus den sportlichen und finanziellen Möglichkeiten gemacht. Aber der Aufenthalt in der Höhenluft ist nicht ohne Risiko.

Die Lakers haben in den letzten drei Jahren selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen: die Playoff-Halbfinals 2021. Rang 4 2022 und nun mit Platz 3 und einem Punkteschnitt von 1,77 die beste Qualifikation der Klubgeschichte. Diese Erfolge wecken die Dämonen der hohen Erwartungen. Die bange Frage ist, ob die Lakers diesen Ansprüchen gerecht werden können oder ein Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Seit zwei Jahren lebt die Mannschaft über ihren sportlichen und finanziellen Verhältnissen.

Das kann auch in der nächsten Saison gelingen: Der zweifache Liga-Topskorer und MVP Roman Cervenka ist immer noch da. Sportchef Janick Steinmann hat auf dem Transfermarkt keine besorgniserregenden Einbussen erlitten und sicherheitshalber bereits sieben Ausländer unter Vertrag genommen. Seine Strategie – Einkauf von möglichst vielen Talenten, die von der Konkurrenz übersehen worden sind – geht auf. Garantiert ist es nicht, aber eigentlich spricht nichts dagegen, dass sich die jungen Spieler auch in der neuen Saison weiterentwickeln werden.

Liga-MVP Roman Cervenka bleibt den Lakers treu. Bild: keystone

Hockeytechnisch gibt es eigentlich keinen Grund zum Pessimismus. Die Frage ist eher, wie der Sportchef, der Trainer und die Spieler mit den hohen Erwartungen umgehen können. Inzwischen sind die Lakers in der Wahrnehmung der Konkurrenz keine Aussenseiter mehr. Obwohl sie das eigentlich von ihrem wirtschaftlichen und sportlichen Potenzial im Vergleich zu den wahren Titanen aus Bern, Zürich, Genf oder Davos nach wie vor sind. Aber sie sind so schnell wie noch nie ein Team im Playoff-Zeitalter (seit 1986) von den Miserablen zu den Respektablen geworden.

Wenn sie mit dieser neuen Rolle leben lernen, können sie zwar kein Meisterkandidat, aber die Hockey-Antwort auf den Fussball-Bundesligisten SC Freiburg werden.

Der Trainer

Stefan Hedlund (48) hat in seinem zweiten Amtsjahr erneut alle Erwartungen übertroffen und ist mit einer Lohnerhöhung und einer Vertragsverlängerung bis 2026 belohnt worden. Der Schwede holt aus einem limitierten Kader ein Maximum heraus: Die Lakers spielen diszipliniert und gehören zu den taktisch besten Teams der Liga. An vielen Abenden sind sie sogar taktisch die Besten.

Diskutiert immer wieder mit den Schiedsrichtern: Rappi-Trainer Stefan Hedlund. Bild: keystone

Aber es fällt ihm nicht leicht, die Gelassenheit zu bewahren, die grosse Trainer auszeichnet: Gegenüber den Schiedsrichtern ist er nicht immer höflich, während des verlorenen Viertelfinals gegen Zug verlor er Energie auf Nebenschauplätzen (Videotheater). Mit etwas übertriebener Boshaftigkeit darf er als Schwedens Antwort auf Christian Wohlwend bezeichnet werden.

Stefan Hedlund ist bei den Lakers ein Erfolgstrainer geworden und muss mit den hohen Erwartungen leben, die er durch seine formidable Arbeit geweckt hat. Je gelassener und bescheidener er im Erfolg bleibt, desto grösser sind seine Chancen, dass er seinen Vertrag bis 2026 erfüllen darf und auch einmal Trainer bei einem der wahren Titanen der Liga und Meister werden kann.

Die Stärken und Schwächen

Liga-Topskorer Roman Cervenka ist geblieben und die Ausländer sind über alle Positionen noch besser als letzte Saison. Die offensive Abhängigkeit vom Weltklasse-Stürmer Roman Cervenka wird unterschätzt. Und im Dezember wird er 38.

Melvin Nyffeler muss wieder viele Spiele stemmen. Bild: keystone

Taktisch eines der besten Teams der Liga – so ist es möglich, aus einem Minimum ein Maximum herauszuholen Keine Nummer 2 für mindestens 20 Spiele, um Melvin Nyffeler zu entlasten.

Das Entwicklungspotenzial der jungen Spieler ist nach wie vor nicht ausgeschöpft. Der Umgang mit den hohen Erwartungen sind für den Trainer (und sein Temperament) und für den Sportchef eine grosse Herausforderung.

Die Prognose

Direkt in die Playoffs? Rang 6 eine gewagte Prognose? Statisch ist ein 6. Platz nach den Rängen 4 und 3 in den letzten beiden Jahren schon eher pessimistisch. Aber die Statistik sagt nicht alles. Wären die Lakers ein Titan mit vielen überbezahlten Stars, getrieben von hohen Erwartungen, hoffärtigen Besitzern und ungeduldigen Fans, dann wären sie ein Absturzkandidat bis hinunter auf Rang 11.

Aber die Lakers leben wie in einem Gallischen Dorf unseres Hockeys, umgeben von übermächtigen, reichen Rivalen (Zug, ZSC Lions) wie einst Asterix und Obelix im römischen Reich und behaupten sich mit Schlauheit und Chuzpe. Diese besondere Lage im Windschatten des nationalen Interesses und der nationalen Medien ist ein Vorteil von unschätzbarem Wert. Auch nach dem Aufstieg in die Spitzengruppe der Liga gelten die Lakers nach wie vor als Aussenseiter und werden notorisch unterschätzt. Aber die Zusatzbelastung durch die Champions League ist nicht zu unterschätzen, die Kadertiefe im Vergleich zu den Titanen der Liga gering, die Abhängigkeit von ein paar Einzelspielern gross und ob sich die jungen Spieler weiterentwickeln, ist keineswegs garantiert. Mit der Prognose Platz 6 ist immerhin der Vorwurf entkräftet, der Chronist unterschätze seit Jahrzehnten die Lakers.

Prognose: 6. Platz

Der Spielplan

