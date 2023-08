Die Bieler um Ian Derungs starteten erfolgreich in die Champions Hockey League. Bild: keystone

Servette verliert in der Champions Hockey League in Innsbruck +++ Biel schlägt Kosice

Zum Auftakt der Champions Hockey League verliert Servette in Österreich am Ende deutlich. Dem EHC Biel gelingt ein besserer Start.

Innsbruck – Servette 5:2

Schweizer Meister Servette verlor sein Auftaktspiel in Innsbruck trotz einem Blitzstart mit 2:5. Die Genfer starteten wie die Feuerwehr und lagen nach zwei Minuten und Treffern von Teemu Hartikainen und Vincent Praplan bereits 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel drehten die Österreicher das Spiel jedoch durch Tore von Lukas Bär, Kevin Roy und Braeden Shaw innerhalb von elf Minuten. Corey Mackin und erneut Roy trafen kurz vor Schluss ins leere Tor.

Am Freitag startet mit den Rapperswil-Jona Lakers auch das letzte Schweizer Team in das Europacup-Abenteuer. Die St. Galler treten auswärts beim tschechischen Meister Ocelari Trinec an.

Biel – Kosice 3:1

Erfolgreicher Start in die Champions Hockey League für den EHC Biel. Am ersten Spieltag schlagen die Seeländer vor heimischem Publikum den slowakischen Meister Kosice 3:1.

Die Bieler waren das aktivere Team und verdienten sich den Sieg durch deutlich mehr Abschlüsse. Von den 63 Schüssen fanden zwar lediglich deren drei den Weg ins Tor. Da die Gäste jedoch ebenfalls im Abschluss sündigten, wurde die Nachlässigkeit des letztjährigen Playoff-Finalisten im Abschluss nicht bestraft.

Die Bieler verteilten ihre Tore gleichmässig auf jeden Spielabschnitt. Die ersten beiden Treffer durch Gaëtan Haas und Ian Derungs fielen nach Abspielfehlern der Slowaken, Jere Sallinen traf zwei Minuten vor dem Ende ins leere Tor. Den einzigen Treffer für Kosice zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Joona Jääskeläinen.

