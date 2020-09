Sport

Duell

Duell: Ihr bestimmt das beste Logo im Schweizer Amateur-Eishockey



bild: hc fischbach-göslikon

Welches Schweizer Amateur-Eishockeyteam hat das beste Logo?

Dario Bulleri

Seit dieser Woche wird in der Schweiz wieder Eishockey gespielt. Nicht in den oberen beiden Ligen National und Swiss League, der Saisonstart in der MySports League und der Regio League ist allerdings diese Woche erfolgt.

Ebendiesen Amateur-Klubs aus den verschiedenen Regionalligen widmen wir uns diese Woche, mit einer Angelegenheit, die ein für alle Mal geklärt werden sollte: Welcher Amateur-Hockeyklub hat das beste Logo? Ob das «beste» Logo das schönste, witzigste, kreativste oder kurioseste sein soll, ist dabei euch überlassen.

Das Duell ist beendet! Deine Klicks werden nicht mehr gezählt. Platz Platz Rangliste Ganze Rangliste anzeigen

