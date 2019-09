Sport

Duell

Duell: Welches ist der schönste Sport-Pokal?



Es kann nur einen geben! Welches ist der schönste Sport-Pokal? Bild: getty images north america

Im Sport gibt es unzählige Pokale: Grosse, kleine, originelle, ganz traditionelle, wichtige, weniger wichtige ... aber welches ist der allerschönste von ihnen? Lass es uns herausfinden!

Donat Roduner Donat Roduner

Die Spielregeln in diesem Duell sind simpel: Gewinnen soll der ästhetisch schönste Pokal. Versuche also, bei der Wahl die sportliche Bedeutung in den Hintergrund zu stellen.

Das Duell ist beendet!

Sie gibt's auch: Die hässlichsten und kuriosesten Pokale

