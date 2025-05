Obwohl die Kanadier Gruppensieger wurden, mussten sie nach Herning reisen. Bild: keystone

Die gestraften Kanadier gegen Dänemark – und zwei richtige Kracher im Viertelfinal

Neben dem Nachbarduell zwischen der Schweiz und Österreich kommt es heute an der Eishockey-WM noch zu drei weiteren Viertelfinals. Diese Spiele stehen alle auf dem Programm.

USA – Finnland

Zur gleichen Zeit, wie die Schweiz im dänischen Herning im Viertelfinal auf die Österreicher trifft, kommt es in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zum Duell zwischen den USA und Finnland. Obwohl die US-Amerikaner die Gruppenphase auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben, mussten sie die Reise von Dänemark nach Schweden auf sich nehmen. Dies, weil Dänemark im Viertelfinal trotz des vierten Platzes das Recht auf ein Heimspiel hat.

Im letzten Gruppenspiel setzten sich die US-Amerikaner gegen Tschechien durch. Bild: keystone

Profiteur von dieser Regelauslegung ist Finnland, welches trotz des dritten Platzes in der Gruppe A in Stockholm bleiben kann. Beide Nationen starteten wenig berauschend ins Turnier und liessen zu Beginn überraschend Punkte liegen. Zum Ende der Gruppenphase gelang beiden Teams eine Steigerung. Die USA schlugen im letzten Vorrundenspiel Tschechien und rückten so noch auf den zweiten Platz vor. Finnland konnte am Montag überraschenderweise im Penaltyschiessen gegen Kanada gewinnen.

Die US-Amerikaner warten bereits seit 65 Jahren auf einen Weltmeistertitel und gewannen vor vier Jahren zuletzt eine Bronzemedaille. Die Finnen krönten sich im Jahr 2022 an der Heim-WM zum Weltmeister.

Kanada – Dänemark

Wie die USA muss auch Kanada aufgrund der Heimteam-Regel reisen. Die Kanadier gehen den umgekehrten Weg, den ihre südlichen Nachbarn nehmen, und müssen von Stockholm nach Herning reisen. Im Gegensatz zu den US-Amerikanern müssten die Kanadier bei einem Sieg wieder zurück nach Stockholm, da beide Halbfinals in Stockholm stattfinden.

Trotz des Sieges gegen Schweden müssen die Kanadier das Viertelfinal in Herning bestreiten. Bild: www.imago-images.de

Mit einem Sieg gegen Schweden im letzten Gruppenspiel sicherten sich die Ahornblätter, angeführt von den NHL-Superstars Sidney Crosby und Nathan MacKinnon, den Gruppensieg. Wie die Schweizer Hockey-Nati verloren die Kanadier nur ein Spiel in der Gruppenphase.

Dänemark ging in den ersten drei Spielen jeweils als Verlierer vom Eis, gewann daraufhin aber die letzten vier Spiele und sicherte sich mit einem Sieg im Penaltyschiessen gegen Deutschland das letzte Ticket für das Viertelfinale. Seit dem letzten Gruppenspiel können die Dänen zudem auf die Unterstützung von Winnipeg-Stürmer Nikolaj Ehlers setzen. Wie Nino Niederreiter reiste Ehlers nach dem Saisonende der Jets direkt an die Weltmeisterschaft.

Schweden – Tschechien

Im Viertelfinale zwischen Schweden und Tschechien kommt es zum Duell Gastgeber gegen Weltmeister. Die beiden Nationen trafen bereits an der letzten Weltmeisterschaft im Halbfinale aufeinander. Die Tschechen setzen sich in einer spektakulären Partie mit 7:3 durch.

Die Tschechen konnten an der letzten WM gegen Schweden im Halbfinal gewinnen. Bild: www.imago-images.de

An der diesjährigen WM gewannen beide Teams die ersten sechs Gruppenspiele, aber verspielten mit einer Niederlage im letzten Spiel den Gruppensieg. Der Titelverteidiger fiel aufgrund der Direktbegegnung mit den USA sogar noch auf den dritten Platz zurück.

Die Schweden brillierten in den ersten sechs Spielen mit einer grandiosen Verteidigung. Nur drei Gegentore kassierten die «Tre Kronor» vor dem Spiel gegen Kanada und stellten die bis dahin beste Defensive. Nach den fünf Gegentreffern im letzten Spiel verdreifachten sich die Gegentore fast. Der letzte Weltmeistertitel der Schweden ist mittlerweile sieben Jahre her. An der WM 2018 setzte sich Schweden im Penaltyschiessen gegen die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft durch.